U susretu 13. kola regionalne košarkaše ABA 2 lige Zrinjski je u Mostaru pobijedio Rogašku 94:93 (28:19, 23:23, 14:31, 29:20), i to košem Aleksandra Sokolovića sekundu prije kraja utakmice.

Foto: 24sata.info

Domaći su bolje otvorili susret te su na kraju prvog razdoblja igre imali prednost od 11 poena (28:19).



Tu su prednost održavali sve do treće četvrtine, a tri i pol minute prije kraja tog razdoblja igre dogodio se jedan od ključnih momenata utakmice. U napadu je koljeno ozlijedio do tada odlični branič Zrinjskog Luka Pandurić (16 poena), nakon čega je iznesen s parketa i više se nije vraćao u igri.



Bio je to veliki udarac za bh. prvake s obzirom da je zbog ozljede utakmicu propustio Sven Smajlagić, pa je ionako skraćena rotacija Zrinjskog postala još kraća.



Vrlo brzo gosti su prešli u vodstvo, a do posljednje pauze pobjegli su na plus osam (65:73). Uslijedila je posljednja četvrtina s velikim rezultatskim prekretima.



Zrinjski je nakon samo tri minute igre uspio izbrisati zaostatak, a 2 minute i 27 sekundi prije kraja Marko Šutalo pogodio je tricu za vodstvo Zrinjskog 90:80 i činilo se da je utakmica riješena.



Ipak, gosti iz Slovenije nisu odustajali. Za dvije minute stigli su zaostatak, a Mirza Sarajlija 20 sekundi prije kraja pogodio je tricu za vodstvo Rogaške 93:92. Na drugoj strani Ivan Miličević napravio je prekršaj u napadu i ponovno se činilo da je utakmica odlučena, ovaj put u korist gostiju.



No, košarkaši Rogaške prilikom izvođenja lopte sa strane rade pogrešku, vraćaju loptu na svoju polovicu, pa još jednu priliku dobiva Zrinjski.



Deset sekundi do kraja Sokolović je uzeo loptu u svoje ruke, zaletio se u reket i nekako uspio položiti loptu u obruč između tri obrambena igrača za pobjedu Zrinjskog 94:93.



Na semaforu je ostala sekunda do kraja i gosti nisu uspjeli pogoditi dalekometni šut za još jedan preokret.



Pored Pandurića i Sokolovića, koji je utakmicu završio s 11 poena i 11 asistencija, najzaslužniji za pobjedu Mostaraca bio je Aleksandar Todorović s 28 poena uz samo jedan promašeni šut. Todorovićev učinak bio bi vjerojatno i bolji da veći dio druge četvrtine nije proveo na klupi zbog tri osobne koje je zaradio već u prvih deset minuta igre.



Kod gostiju najraspoloženiji je bio Sarajlija s 27 poena.



Za Zrinjski je ovo bila 5 pobjeda u regionalnoj ligi uz 8 poraza. Rogaška je na omjeru 4-9.





(FENA)