Košarkaši Sparsa u četvrtak u gostima igraju protiv ekipe Sixt Primorska iz Kopra, u 13. kola Druge ABA lige.

Foto: Fena

Sparsi nakon 12 kola zauzimaju četvrto mjesto na tabeli, a njihov sutrašnji protivnik je na čelnoj poziciji sa samo jednim porazom.



Trener Sparsa Marko Trbić uoči ovog meča ističe da njegov tim igra utakmicu u kojoj ne može puno izgubiti te da će dati priliku svim igračima.



- Igramo protiv najboljeg tima u Ligi i to je za nas utakmica u kojoj ne možemo puno izgubiti. Cilj nam je da odigramo utakmicu najbolje što možemo u ovom trenutku i da damo priliku svim igračima, posebno jer ćemo igrati bez dva standardna igrača koja su povrijeđena. Nadam se da ćemo pružiti dostojan otpor i utakmicu držati u neizvjesnosti do samog kraja - kazao je Trbić.



Prvotimac Sparsa Adin Vrabac navodi da u Koper idu rasterećeni bez pritiska od rezultata.



- Ne razmišljamo previše o našem protivniku, više smo skoncentrisani na našu igru. Mislim da idemo tamo rasterećeni, bez nekog velikog pritiska od rezultata. Mislim da ćemo igrati opušteno i sigurno biti u situaciji da ostvarimo pobjedu - kazao je Vrabac.



Trener Primorske Jurica Golemac o Sparsima kaže da se radi o kvalitetnoj ekipi koju krasi odlična odbrana i disciplina u igri. Dodaje da će morati dati maksimum kako bi došli do pobjede te je pozvao navijače da im pomognu u ostvarenju tog cilja.



Susret se igra u četvrtak od 18 sati u Areni Bonifika.



(FENA)