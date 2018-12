Kada je LeBron James na kraju prošle sezone kao poraženi finalista napustio Cleveland i pojačao LA Lakerse, jedino pitanje glasilo je da li King u još slabijoj ekipi može zaustaviti prvaka Golden State. U božićnoj NBA noći Lakersi i Warriorsi odigrali su prvi meč ove sezone, a tim iz Los Angelesa je u Oaklandu razbio Golden State rezultatom 127:101.

Prvu četvrtinu bolje su otvorili gostujući košarkaši koji su na samom početku stigli do prednosti, a nakon prvih 12 minuta rezultat je glasio 32:25 za LA Lakerse. Odličan početak meča dao je dodatnu snagu Lakersima u drugoj dionici, gosti su zaigrali još bolje, a na poluvrijeme su otišli s velikom prednošću od 65:50.



Lakersi su i na početku drugog poluvremena nastavili dobru igru, a onda Golden State ubacuje u brzinu više, uz nekoliko brzih poena smanjili su prednost gostiju na dva poena i u potpunosti su se vratili u meč. Ipak, do kraja treće dionice Lakersi su pogodili dva važna šuta i u posljednju dionicu ušli su sa devet poena prednosti.



Kada su svi mislili da će Golden State napokon zaigrati onako kako svi očekuju od njih, Lakersi su napravili još jednu brutalnu seriju, u potpunosti razbili aktuelnog prvaka pred domaćim navijačima i stigli do nove pobjede. Rezultat je na kraju bio 127:101.



Najviše poena u ovom meču postigao je Iguodala (23), a pratio ga je još jedan domaći igrač Durant s 21 poenom. Na drugoj strani, Kuzma je postigao 19 poena, hrvatski centar Zubac je odigrao najbolji meč karijere i ubacio 18 poena, a efikasan je bio i James koji je ubacio 17 poena uz 13 skokova. Treba reći da je James sredinom treće četvrtine doživio povredu prepona, zbog koje je izašao iz igre, a američki mediji prenijeli su da se ne radi o ozbiljnoj povredi.



Fantastičan meč odigran je u Toyota Centeru u Houstonu gdje su domaći Rocketsi u finišu stigli do pobjede protiv Oklahome. Još jedno sjajno izdanje na Božić imao je James Harden koji je za 39 minuta ubacio 41 poen, dok su u gostujućem timu efikasni bili George sa 28 poena i Westbrook sa 21 poenom.



Boston je nakon produžetaka bio bolji od Philadelphije na svom terenu, a Celticse je do pobjede nosio Irving koji je ubacio 40 poena uz deset skokova, prenosi Klix.ba.





