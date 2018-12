Košarkaši Utah Jazza pobijedili su u Portlandu ekipu Trail Blazersa rezultatom 120:90 i tako potvrdili nedavnu pobjedu nad prvacima Golden State Warriorsima.

Foto: 24sata.info

Gosti su bolje otvorili meč i već nakon prve četvrtine imali su sedam poena prednosti, koju su zadržavali do odlaska na odmor. U trećoj dionici su zaigrali još bolje i uvećali je na 15, a potom je uslijedila katastrofa Blazersa na kraju. Primaju 37 poena i meč gube s velikih 30 poena razlike. Ujedno su tako prekinuli niz od tri uzastopne pobjede.



Najbolji igrač utakmice bio je Španac Rubio s 24 poena i osam asistencija, a u redovima Jazzera istakao se i Korver s 18 poena.



Kod gostiju je najefikasniji bio Lillard s 19 poena, a dobru partiju pružio je i bh. reprezentativac Jusuf Nurkić. Ostvario je novi double-double učinak s 10 poena i skokova, a tome je dodao i četiri asistencije za 26 minuta igre.





Blazersi su ostali na šestom mjestu Zapadne konferencije NBA lige, dok su Jazzeri preskočili New Orleans Pelicanse i sada su na 12. poziciji.



Rezultati:



Charlotte Hornets - Detroit Pistons 98:86

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 126:110

Brooklyn Nets - Indiana Pacers 106:114

New York Knicks - Atlanta Hawks 107:114

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 107:120

Chicago Bulls - Orlando Magic 90:80

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 124:98

Portland Trail Blazers - Utah Jazz 90:120

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 102:99

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 112:10

(Klix)