Košarkaši Trail Blazersa pobijedili su u Portlandu ekipu Memphis Grizzliesa rezultatom 99:92 i tako potvrdili dobru formu upisavši treću uzastopnu pobjedu.

Arhiv / 24sata.info

S druge strane, Grizzliesi imaju velikih problema, a sinoćnji poraz bio im je već četvrti u nizu.



Prvo poluvrijeme se igralo koš za košem, a gosti su bili za nijansu bolji tim pa su na odmor otišli s pet poena prednosti. Ipak, Blazersi su sjajno odigrali treću četvrtinu, napravili preokret i u posljednjoj dionici su samo potvrdili pobjedu.



Najbolji igrač u pobjedničkoj ekipi bio je Lillard s 24 poena i pet skokova. Bh. reprezentativac Jusuf Nurkić na parketu je proveo samo 21 minut i nije uopšte igrao posljednju četvrtinu. Za to vrijeme postigao je osam poena, imao sedam skokova i jednu asistenciju.



Kod gostiju su se istakli Conley s 23 poena i šest asistencija te Jackson sa 16 poena i pet skokova.



Blazersi su se novom pobjedom probili na četvrto mjesto Zapadne konferencije NBA lige, dok su Grizzliesi na desetoj poziciji.





Rezultati:



Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 110:99

Orlando Magic - San Antonio Spurs 90:129

Philadelphia 76ers - New York Knicks 131:109

Boston Celtics - Phoenix Suns 103:11

Toronto Raptors - Indiana Pacers 99:96

Chicago Bulls - Brooklyn Nets 93:96

Houston Rockets - Washington Wizards 136:118

Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans 123:115

Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 123:129

Utah Jazz - Golden State Warriors 108:103

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 99:92

Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder 113:132

(klix)