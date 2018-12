Ekipa Denvar Nuggetsa nastavila je odlično igrati u ovoj sezoni NBA lige.

Foto: Twitter

Lider na tabeli zapadne konferencija sinoć je savladao Dallas Maverickse sa 126:118 za 21. ovosezonsku pobjedu.



Denver je na svom terenu došao do nove pobjede na krilima srbijanskog centra Nikole Jokića koji je ponovo odigrao odličnu partiju s 32 poena, 16 skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte, a impoznatnu statistiku imao je i Jamal Murray s 22 poena, sedam skokova i čak 15 asistencija.



S druge strane ponovo je odličan bio prvi kandidat za ovosezonsku titulu novajlije (rookie) godine, Slovenac Luka Dončić, koji je upisao 23 poena, šest skokova i 12 asistencija. Najefikasniji u Dallasu bio je Harrison Barnes s 30 poena.



Dallasu je to bio treći uzastopni poraz. S omjerom 15 pobjeda i 14 poraza Mavericksi zauzimaju deveto mjesto zapada. Denveru je to bila sedma uzastopna domaća pobjeda.



Rezultati:

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 91:92

Atlanta Hawks - Washington Wizards 118:110

Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 115:110

Denver Nuggets - Dallas Mavericks 126:118





(FENA)