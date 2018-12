Bh. košarkaš Jusuf Nurkić postigao je 20 poena u veoma važnoj pobjedi Portlanda protiv Los Angeles Clippersa na gostujućem terenu rezultatom 131:127.

Foto: 24sata.info

Trail Blazersi su bolje otvorili meč pa tako sredinom prve dionice stižu do prve dvocifrene prednosti (20:10), a do kraja prve četvrtine uspjeli su sačuvati prednost i na prvu pauzu su otišli uz vodstvo od 37:29.



Domaći su drugu četvrtinu odigrali puno bolje, znatno su popravili efikasnost u napadu, a zahvaljujući tome pred kraj prvog poluvremena su prvo anulirali, a zatim preuzeli vodstvo. Rezultat je na poluvremenu bio 60:58.



Gotovo identičan scenarij kao u prvom poluvremenu desio se i u nastavku. Prva četvrtina drugog poluvremena pripala je Portlandu, gosti su imali čak 18 poena prednosti početkom posljednje dionice, ali su Clippersi zaigrali sjajno, dodali u brzinu više i uspjeli uvesti meč u neizvjesnu završnicu. Na kraju, Portland je nekako sačuvao prednost i upisao drugu vezanu pobjedu.



Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Lillard koji je ubacio 39 poena, a pratio ga je McCollum koji je ubacio 27.



Sjajan meč u dresu Portlanda odigrao je i bh. centar Jusuf Nurkić koji je za 29 minuta na terenu ubacio 20 poena uz odličan šut iz igre 8-12. Nurkić je pogodio četiri od šest slobodnih bacanja, a imao je i tri skoka, sedam asistencija, dvije oduzete lopte i dvije blokade.





Fenomenalnu noć imao je i James Harden koji je u pobjedi Houstona protiv Utaha ubacio 46 poena, a njegov tim na kraju je slavio rezultatom 102:97. Efikasan je bio i Booker koji je nosio Phoenix do gostujuće pobjede protiv New Yorka rezultatom 128:110, a on je ubacio 38 poena.



Aktuelni NBA prvak, ekipa Golden Statea, bez većih problema savladala je Memphis rezultatom 110:93, a do pobjede su ih nosili Durat sa 23 poena i Curry koji je ubacio 20 poena.



Svi rezultati:



Detroit - Milwaukee 104:107

New York - Phoenix 110:128

Houston - Utah 102:97

Minnesota - Sacramento 132:105

Oklahoma - Chicago 121:96

San Antonio - Philadelphia 123:96

Golden State - Memphis 110:93

Los Angeles Clippers - Portland 127:131

(Klix)