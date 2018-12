Košarkaši Trail Blazersa pobijedili su u Portlandu ekipu Toronto Raptorsa rezultatom 128:122.

Foto: 24sata.info

Blazersi su tako nastavili u ritmu "porazi u gostima - pobjede kući", dok su Raptorsi poraženi nakon dva uzastopna trijumfa nad Golden State Warriorsima i Los Angelese Clippersima.



Domaći su bolje otvorili meč i do odlaska na odmor su konstantno uvećavali prednost. Na kraju je prvo poluvrijeme okončano s osam poena prednost za domaće. U trećoj četvrtini Raptorsi su sjajnoj odigrali i i meč odveli u zanimljivu posljednju dionicu. Ipak, Blazersi su ponovo dodali gas na kraju i stigli do zaslužene pobjede u dramatičnoj završnici.



Najbolji u pobjedničkoj ekipi bio je Lillard s 24 poena, a podršku je imao u Collinsu, koji je ubacio 16 poena.



Odličnu partiju za Blazerse pružio je i bh. reprezentativac Jusuf Nurkić, koji je bio nadomak triple-double. Naime, Nurkić je za 27 minuta provedenih na parketu postigao 11 poena, imao devet skokova i sedam asistencija, od kojih su neke bile ključne i za pobjedu.



Kod gostiju se istakao Leonard s 28 poena.



Blazersi su se s novom pobjedom probili na osmo mjesto Zapadne konferencije, dok je Toronto ostao lider na Istoku.





Rezultati:



Boston Celtics - Atlanta Hawks 129:108

Charlotte Hornets - New York Knicks 124:126

Brooklyn Nets - Washington Wizards 125:118

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 102:114

Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 101:113

Memphis Grizzlies - Miami Heat 97:100

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 109:98

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 128:122

Sacramento Kings - Golden State Warriors 125:130

(Klix)