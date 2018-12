Košarkaši Zrinjskog pobijedili su u gostima Vršac u susretu regionalne ABA 2 lige. Rezultat je bio 85:91 (30:16, 20:20, 17:36, 18:19) za bh. prvaka.

Foto: 24sata.info

Domaći su puno bolje ušli u susret te su nakon prve četvrtine imali solidnu prednost 30:16.



Vršac je istu prednost sačuvao do poluvremena (50:36), a nakon odmora Zrinjski radi veliku seriju te sredinom treće četvrtine dolazi do izjednačenje 55:55. Mostarci zatim prelaze u vodstvo te s 5 poena prednosti ulaze u zadnju četvrtinu (67:72).



Zrinjski je bio bolja momčad i u posljednjem periodu igre te je na kraju došao do zaslužene pobjede, prve gostujuće u ovoj sezoni ABA 2 lige.



Najzaslužniji za pobjedu bh. prvaka bio je dvojac Aleksandar Todorović i Sven Smajlagić. Todorović je ubacio 29 poena i uhvatio 7 skokova, a Smajlagić je u pobjedu ugradio 23 poena i 8 skokova.



U redovima Vršca najraspoloženiji je bio Milan Radivojević sa 17 poena.



Zrinjski se s omjerom pobjeda i poraza 4-7 i dalje nalazi u donjem dijelu ljestvice, dok je Vršac sa samo jednom pobjedom i deset poraza zakucan za dno.



Zrinjski sljedeći nastup u regionalnoj ligi ima u utorak, 18. prosinca, kada gostuje kod Dynamica.



(fena)