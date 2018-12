U dvorani Sinan Erdem je večeras odigrana još jedna utakmica 11. kola Eurolige, a Real Madrid je došao do nevjerovatnog preokreta u posljednjoj četvrtini i slavio sa 84:82 protiv domaće ekipe Efesa.

Prva četvrtina je donijela ravnopravan meč i ekipe su se smjenjivale u vodstvu, te se na odmor otišlo s neriješenim rezultatom 23:23.



Ipak, druga dionica je donijela dosta dobru igru gostiju, na poluvrijeme su otišli sa +7, a u nastavku dodatnu podižu prednost. Treća četvrtina je okončana 74:60.



Onda se počinje buditi Kraljevski klub, furiozno su igrali posljednju četvrtinu i prišli na samo -1, minut do kraja susreta.



Zatim domaći košarkaši prave nepotreban prekršaj, a Sergio Llull koristi oba slobodna bacanja i dovodi tim Pabla Lasa u prednost.



Gustavo Ayon je odigrao nevjerovatan meč i najzaslužniji je za preokret Reala. Ubacio je 20 poena, uz zaista nevjerovatan šut iz igre (10/11) i 11 skokova. Sergio Llull je ubacio 12 poena.



Kod domaćih je Adrien Moerman ubacio 19 poena uz 7 skokova i 3 ukradene lopte, Shane Larkin je dodao 14, dok je Vasa Micić ubacio 13 poena.





Drama u Baskoniji, Fenerbahce slavi pobjedu na teškom gostovanju u Atini



Odigrane su još dvije utakmice 11. kola Eurolige, a pobjede su upisali Baskonia i Fenerbahce.



Španska Baskonia je na svom parketu dočekala moskovski CSKA i slavila u pravoj drami u završnici.



Gledali smo egal utakmicu kroz cijeli njen tok, na kraju su domaći slavili sa 76:73.



Ključne poene su na kraju susreta za domaće ubacili Poirier, koji je bio i najefikasniji sa 18 poena, te Shengelia koji je dodao 15. Kod Armejaca se istakao Alec Peters sa 20 poena.



Fenerbahce je imao teško gostovanje, ali tim Željka Obradovića je pokazao snagu i prilično lako došao do trijumfa nad Panathinaikosom u Atini.



U posljednjoj dionici su dodali gas košarkaši Fenera i odlučili utakmicu, koja je okončana rezultatom 81:69.



Do pobjede su turski tim vodili Kalinić i Lauvergne sa po 16 poena, dok je jedan manje dodao Vesely.



Kod domaćih se istakao Nick Calathes s 14 koševa.





