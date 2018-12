Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je večeras od selekcije Finske sa 81:77, u susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. u Kini.

Utakmica je počela odličnom serijom selekcije BiH koja je poenima Sulejmanovića i Halilovića rano povela sa 7:0.



Odlična igra BiH je nastavljena i u narednim minutama ponajviše zahvaljujući raspoloženom Haliloviću, koji je nakon šest minuta igre ubacio deset poena, Sulejmanović je dodao sedam za vodstvo BiH od 14 poena razlike (21:7).



Finci su počeli igrati nešto bolje kako su minute prolazile, ali nekarakteristično za ovu reprezentaciju nisu uspjevali pogoditi vanjske šuteve. Prvi period utakmice u zeničkoj „Areni“ završen je sa 17 poena razlike u korist izabranika selektora Vedrana Bosnića.



Vidno raspoloženi bh. košarkaši nastavili su dobro igrati i u drugoj četvrtini. Iako je bilo dosta grešaka s obje strane, BiH je nakon pet minuta igre u drugom periodu uspijevala održavati velikih 20 poena razlike.



Selekcija Finske počinje stizati prednost domaćeg tima pred kraj drugog perioda. Gostujuća selekcija odličnom odbranom i mnogo boljim napadima stiže na 13 poena zaostatka, ali BiH vezanim poenima Čampare i Atića ponovo minut prije odmora vraća velikih 21 poena razlike (50:29). Poluvrijeme je završilo rezultatom 50:31 u korist BiH.



Drugo poluvrijeme počelo je serijom koševa Finaca koji nakon samo tri minuta igre dolaze na 11 poena zaostatka. Finska je u ovom periodu igre značajno „pojačala“ odbranu što je uzrokovalo veliki broj grešaka bh. košarkaša i lagane poene za gostujući tim.



U tim trenucima razigrao se Edin Atić koji nosi selekciju BiH poenima i asistencijama u napadu, te odličnim reakcijama u odbrani. BiH se ponovo vraća na 18 poena prednosti (61:43) tri minuta prije kraja treće četvrtine. Do kraja perioda oba tima su se mučila u napadu pa je period okončan rezultatom 63:45.



S tri vezana dalekometna u posljednjem periodu igre šuta Finci dolaze na jednocifrenu razliku (68:59) šest minuta prije kraja utakmice. Sve što su u prve tri četvrtine promašili, Fincima se u posljednjem periodu igre vratilo. Novi niz šuteva doveo je skandinavsku selekciju na četiri poena zaostatka nešto više od tri minuta do kraja.



Poenima Murphyja Finska dolazi na dva poena razlike 75:73 i potpuno se vraća u utakmicu dva minuta prije kraja. Hasandić zatim pogađa dvojku, a Murphy novim prodorom dovodi Fince do koša zaostatka. Četrdeset sekundi do kraja Salin trojkom donosi Finskoj prvo vodstvo na ovom meču.



Naredni napad BiH nije uspjela uputiti šut na koš, Finci su odigrali odličnu odbranu i imali su napad kojim su dobili priliku da riješe utakmicu. Bih je faulirala Huffa koji pogađa dva bacanja i donosi Finskoj pobjedu.



U timu Finske Koponen je postigao 18 poena, a Salin 17. Selekciju BiH predvodio je Halilović s 20 poena, a Sulejmanović je dodao 12 poena.



BiH naredni meč kvalifikacija igra u februaru u Češkoj. Trenutno je BiH zadnjeplasirana reprezentacija grupe s dvije pobjede i osam poraza. Finska je ovom pobjedom ostala u trci za plasman na SP u Kini, a Francuzi i Česi su se ranije plasirali.





(FENA)