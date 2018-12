U Nassau Coliseumu u Njujorku odigran je susret Razvojne G lige između Long Island Netsa i Lakeland Magica, a na kraju su se gosti radovali trijumfu rezultatom 124:130.

Foto: Twitter

Bosanskohercegovački košarkaški reprezentativac, Džanan Musa, ponovo je bio vrlo zapažen na parketu i efikasan.



Musa je ostvario učinak od 20 poena, sedam skokova i pet asistencije, ali to nije bilo dovoljno da Netsi upišu trijumf danas.



Inače, Netsi su bili bolji na samom otvaranju, ali je presudna bila sredina meča, finiš druge, te početak treće četvrtine, kada su gosti i došli do velike prednosti.



Lakeland je do pobjede vodio Troy Caupain sa 27 poena, a 21 dodao je Amile Jefferson.





(SCsport)