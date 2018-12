Nakon odličnog starta sezone, ekipa Portlanda je evidentno upala u krizu.

Foto: AFP

Od posljednjih šest mečeva Trail Blazersi su izgubili pet, uključujući i sinoćnji poraz u San Antoniju od 118:131. Domaći tim kontrolisao je rezultat tokom cijelog meča, trijumf Spursa nije dolazio u pitanje do zadnjeg zvuka sirene.



Srećom, serija loših rezultata na utječe na Jusufa Nurkića. Gorostas iz Živinica ponovo je bio odličan, za 31 minutu na parketu zabilježio 16 poena, 8 skokova, 5 asistencija i 2 ukradene lopte.



Odlični su bili također Damian Lillard (37 poena, 10 asistencija) i CJ McCollum (24 poena), ali sve to je bilo nedovoljno protiv raspoloženih Spursa koje su predvodili DeMar DeRozan (36 poena) i LaMarcus Aldridge (29).



Portland je trenutno sedma ekipa Zapada, sa omjerom 13-10.



Rezultati NBA lige:



San Antonio – Portland 131:118

Dallas – LA Clippers 114:110

Philadelphia – Memphis 103:95

Miami – Utah 102:100

Charlotte – New Orleans 109:119

LA Lakers – Phoenix 120:96





(SCsport)