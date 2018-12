Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u ponedjeljak u Zenici dočekuje selekciju Finske, u četvrtom meču u okviru druge runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019.

Košarkaši BiH su u prethodna tri meča pretpjeli poraze, čime su izgubili šanse da se nađu među tri najbolje ekipe u grupi koje idu na SP. Jedan od tih poraza je i onaj protiv Finske u septrembru u Espoou, kada je BiH nastupila u mnogo jačem sastavu nego što će to biti sutra.



Fincima je ovo veoma bitan meč, s obzirom na to da bi pobjedom zadržali korak za trećeplasiranom Rusijom.



Selektor Vedran Bosnić ističe da njegov tim očekuje težak meč protiv izuzetno kvalitetne ekipe, koja ima pozitivan skor u mečevima sa bh. reprezentacijom. Pozvao je da publika dođe u što većem broju i pomognu mladih bh. igračima.



- Nedostaje nam puno igrača, ovo je totalno neka druga ekipa u odnosu na prethodne mečeve. Finci imaju odličnu ekipu, igraju fantastično zadnjih osam-devet godina. Gubili smo od njih i kada smo imali mnogo bolju ekipu nego sada. Imaju jednog od najboljih bekova u Evropi, jako su disciplinovani, uvijek daju maksimum, imaju dobre šutere i igraju timsku košarku. Njima je ova utakmica jako bitna, trebaju da pobijede da idu na SP. Ovo je odlično iskustvo za ove mlade momke, imaju šansu da igraju protiv odlične reprezentacije - kazao je Bosnić na pres-konferenciji u Zenici.



Ističe da je u ekipi pozitivna atmosfera, ali da im nedostaje treninga.



- Imali smo malo vremena da se pripremimo, ali u onome što radimo oni pružaju maksimum. Da smo imali malo više iskustva mogli smo da pobijedimo Bugarsku što bi svakako bilo veliko iznenađenje - dodao je.



Reprezentativac BiH Emir Sulejmanović također potcrtava da je Finska izuzetno kvalitetan protivnik, ali vjeruje da uz podršku publike i uz želju koju su pokazali u prethodnom meču mogu do pobjede.



Utakmica se igra u Areni Zenica u ponedjeljak od 19 sati.



Osim susreta BiH - Finska, u okviru K grupe sutra će još igrati Francuska - Bugarska i Rusija - Češka. Plasman na SP iz ove grupe već su osigurale Francuska i Češka.



Tabela K grupe:



1. Francuska 9 8 1 709:583 17

2. Češka 9 7 2 694:662 16

3. Rusija 9 5 4 690:656 14

4. Finska 9 4 5 680:690 13

5. Bugarska 9 4 5 702:703 13

6. BiH 9 2 7 643:740 11



Nakon sutrašnjih mečeva kvalifikacije se nastavljaju u februaru 2019. godine, a BiH u posljednja dva meča gostuje Češkoj te dočekuje Bugarsku.





(FENA)