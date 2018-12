Najperspektivniji bh. košarkaš Džanan Musa odigrao je još jedan odličan meč u Razvojnoj ligi, a u pobjedi Long Island Netsa protiv Greensboro Swarma rezultatom 118:114 postigao je 23 poena.

Foto: 24sata.info

Netsi su do pobjede stigli zahvaljujući fantastičnoj igri u posljednjoj dionici u koju su ušli s zaostatkom od čak 12 poena razlike, ali sjajnim prije svega šuterskim izadnjem uspjeli su doći do još jednog, sedmog trijmfa u ovoj sezoni.



Jedan od ključnih poena na meču postigao je upravo Džanan Musa prvi vodstvu svoje ekipe od 113:111, kada je nakon sjajnog soloprodora pogodio iz dosta teške situacije i tako svoju ekipu 18 sekundi prije kraja odveo do nedostižnih četiri poena razlike.



Inače, Musa je na ovom meču postigao 23 poena, a imao je devet skokova, dvije asistencije i jednu ukradenu loptu.



Bh. košarkaš tako je odigrao još jednu sjajnu utakmicu u Razvojnoj ligi i samo je pitanje vremena kada će ga Brooklyn vratiti u prvi tim i davati mu nove prilike na NBA parketu.

(klix)