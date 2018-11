Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od selekcije Bugarske s 89:82 u susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kini naredne godine.

Foto: 24sata.info

Ovaj meč za izabranike selektora Vedrana Bosnića, koji je danas debitovao na klupi BiH, nije imao rezultatski značaj s obzirom da je BiH ranije izgubila šanse da se plasira na SP. BiH je posljednja ekipa grupe K s dvije pobjede i sedam poraza.



Prvo poluvrijeme utakmice u Botevgradu proteklo je u dosta izjednačenoj košarci. Bugari su prvu četvrtinu riješili u svoju korist rezultatom 25:22, a početkom druge četvrtine nastavili su povećavati prednost koja je dosegla maksimalnih 13 poena razlike.



Međutim, u nastavku utakmice košarkaši BiH su zaigrali mnogo bolje i prvenstvano zahvaljujući raspoloženim Miralemu Haliloviću i Edinu Atiću stižu prednost protivnika, a zatim i preuzimaju vodstvo.



Zahvaljujući brojnim greškama Bugara i dobrim rješenjima u napadu BiH na poluvrijeme odlazi sa šest poena prednosti (51:45).



Početkom drugog poluvremena ponovo dolazi do pada igre u igri selekcije BiH. Bh. košarkaši u napadu griješe, a Bugari te greške koriste i serijom koševa kojom nešto više od pet minuta do kraja četvrtine dolaze do vodstva rezultatom 58:55.



Domaći košarkaši su ponovo bolje odigrali posljednje minute treće četvrtine koju su dobili rezultatom 27:16.



Početkom posljednjeg perioda igre BiH trojkom Emira Sulejmanovića ponovo smanjuje prednost Bugara. Sulejmanović je u ovom meču bio jedan od najboljih bh. košarkaša, a posebno se isticao u skok igri.



Bugarski košarkaši su bolje igrali u posljednjoj četvrtini i kažnjavali su brojne greške selekcije BiH. Tri minute do kraja utakmice imali su šest poena prednosti (82:76), a do kraja meča prednost nisu ispuštali iako je BiH u nekoliko navrata propustila odlične prilike da smanji rezultatski deficit.



Najefikasniji bh. košarkaš bio je Miralem Halilović s 20 poena i devet skokova. Emir Sulejmanović je upisao 17 poena i 16 skokova, a Edin Atić 17 poena, pet skokova i sedam asistencija. Bugare je do pobjede predvodio Božidar Avramov s 20 poena, dok je Aleksandar Yanev dodao 14 poena.



BiH će u narednom meču kvalifikacija u ponedjeljak, 3. decembra, u zeničkoj "Areni" igrati protiv selekcije Finske.

(fena)