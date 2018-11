Veliki evropski derbi u košarci odigran je večeras u WiZink Centru u Madridu, a na kraju je CSKA, kao gost, bila bolja od Reala rezultatom 93:88.

Dueli Reala i CSKA Moscowa u košarci su nerijetko spektakli, i sa nestrpljenjem se očekuju. Večeras smo vidjeli dobru košarku, ali ne i dramu u finišu jer su Moskovljani bili odlični i ranije osigurali trijumf.



CSKA je bolje ušla u meč i došla do prednosti, ali je odlična serija Reala vratila stvari na početak u drugoj četvrtini. Ipak, sredinom treće dionice Rusi prave odličnu seriju, dolaze do dvocifrene prednosti i čuvaju je odlično do kraja meča.



Sjajni Cory Higgins je sa 21 poenom bio najefikasniji kod gostiju, dok je tri manje dodao Will Clyburn. Kod Reala 18 je postigao Rudy Fernandez.



Michael Roll je vodio Maccabi do pobjede rezultatom 95:71 u duelu u kojem se pobjednik znao od samog starta.



Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Nihad Đedović postigao je sedam poena za preko 20 minuta na parketu u redovima Bayerna.



Rezultati 10. kola košarkaške Eurolige:



Real Madrid - CSKA Moskva 88:93

Maccabi Tel Aviv - Bayern 95:71

Žalgiris - Milano 83:78

Darussafaka - Gran Canaria 71:75



Petak:



Khimki - Panathinaikos

Anadolu Efes - Baskonia

Olympiakos - Budućnost

Barcelona - Fenerbahce







