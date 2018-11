Rat je jedina stvar koju više nikada u životu ne želim vidjeti, bilo gdje u svijetu, poručio je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) Željko Obradović, srbijanski košarkaški stručnjak i trener turskog Fenerbahcea.

Foto: Anadolija

Ime Željka Obradovića, koji je najtrofejniji trener Eurolige i definitivno jedan od najuspješnijih trenera u svijetu, bez sumnje će velikim slovima biti upisano u historiju Fenerbahcea, ali i turske košarke uopće. Fenerbahce je prvi i do sada jedini turski klub koji je osvojio titulu prvaka Eurolige, a to je uspio upravo pod Obradovićevim vodstvom.



U razgovoru s novinarom AA, Obradović je govorio o košarci, Fenerbahceu, ciljevima za ovu sezonu, ali i o drugim temama koje su manje vezane za sport.



Na pitanje, kada biste imali tu moć, šta biste promijenili u svijetu, Obradović je odgovorio:



"Postoji velika razlika između bogatih i siromašnih. Svaki čovjek u svijetu ima pravo da ima normalan i dobar život. Kada o tome razgovarate, svako će se s tim složiti, ali kada treba pomoći ljudima, onda nema reakcije. Jedina stvar koju više nikada u životu ne želim vidjeti je rat, bilo gdje u svijetu. Naš svijet ima jednu mračnu i jednu, recimo, dobru stranu. Mi uvijek govorimo o tome zašto nastaje neki problem u svijetu, ko pravi probleme. Mislim da je to jednostavno razumijeti. Ko provocira, kako sve nastaje. Ali, na kraju svega toga, uvijek cijenu plaćaju oni slabiji, oni koji su siromašni."



Mobilni telefoni i tableti ne mogu biti naši pravi prijatelji



U turskim medijima i šire ovih dana objavljen je snimak sa time-outa Fenerbahcea, sa utakmice protiv izraelskog Maccabi FOX-a, u kojem se može vidjeti kako je Obradović bio prilično oštar prema svojim igračima. Riječ je o time-outu kad je Fenerbahce za izraelskim klubom zaostajao osam poena, a na kraju je slavio sa četiri razlike.



Upitan da prokomentariše tu situaciju, Obradović je kazao kako je povjerenje veoma bitna stvar.



"Moji igrači mi vjeruju, a i ja vjerujem njima. Pauze su vrlo kratke. Imam minutu vremena da im prenesem nešto kako bi bili bolji na terenu. Oni to vrlo dobro znaju i razumiju šta ja tražim. To je nešto između mojih igrača i mene. To je nešto prirodno i dio mene. Ponekad moram da uspostavim ekstra motivaciju. Nikada prije meča ne razmišljam na način: 'Moram to kazati na pauzi'. U većini slučajeva oni se koncentrišu i vrlo dobro razumiju moju poruku. Ja ih moram motivisati svojim riječima. Ono što je najznačajnije u našem poslu jeste da moramo biti koncentrisani punih 40 minuta. To nije lako, ali to moramo uspjeti", podvukao je Obradović.



Srbijanski stručnjak ukazao je i na važnost mladih igrača, ali, s tim u vezi, istakao je kako u vremenu kada je tehnologija veoma razvijena nastaju problemi u komunikaciji.



Na pitanje o tome da li smatra da bi film ili knjiga posvećeni njegovom životu mogli biti od pomoći mladima, kojima je jedan od uzora, Obradović je odgovorio:



"Uvijek podržavam sve što će biti dobar primjer mladima. Generacije se brzo mijenjaju. Dok sam bio u Čačku, za primjer sam uzimao ljude koji tamo igraju. Nastojali smo biti kao oni. Vrlo su značajne obaveze trenera koji radi s mladima. To je zapravo najteže, jer moraju imati mnogo strpljenja. Moraju pomoći mladima da zavole košarku."



Obradović ističe kako je najvažnija komunikacija s ljudima.



Ponosan na uspjeh Fenerbahcea u Evropi



"S obzirom na to da smo ljudi, moramo uspostaviti vezu i razgvarati jedni s drugima. Nažalost, razvojem tehnologije naši prijatelji postali su mobilni telefoni i tableti, ali oni nam nikada ne mogu biti pravi prijatelji", kazao je Obradović.



Govoreći o situaciju u istanbulskom klubu, Obradović je kazao kako će Fenerbahce ove sezone biti na mjestu koje priželjkuju navijači.



"Još smo u novembru, pred nama su brojne utakmice u dvije lige. Forma koju smo postigli kroz treninge primijetit će se u utakmicama. Ono što je najvažnije jeste da se u kritično vrijeme nađemo na pravoj poziciji. Svjesni smo činjenice koliko nam ljudi vjeruju. Zadovoljan sam onim što ekipa za sada pokazuje, ali mi moramo igrati bolje. Smatram da ćemo i u ovoj sezoni biti na zasluženom mjestu", rekao je Obradović.



Dodaje kako je donošenjem odluke da dođe u Fenerbahce imao jasne ciljeve s tim klubom, a to je da uzme mjesto među najboljim klubovima Evrope.



"Ponosan sam na činjenicu da smo među najboljim klubovima u Evropi. U ostvarenju ovog uspjeha velike zasluge pripadaju upravi kluba. Također, veoma značajno je da se podrška nastavlja", rekao je Obradović.



Voditi Partizan u sezoni 1991/1992, nešto kao san



Prisjetio se kada je sa 32 godine, kao trener Partizana, osvojio titilu prvaka Europske lige, te tadašnjeg razgovora s legendarnim jugoslavenskim i srbijanskim trenerom Aleksandrom Nikolićem, koji je 1991. godine preuzeo ulogu savjetnika novog trenera Obradovića, koji je tada tek počinjao trenersku karijeru. Kao plod te saradnje u sezoni 1991/1992. Partizan je osvojio tripl krunu, prvenstvo i kup Jugoslavije, ali i najvažniji trofej koji je neki klub iz Srbije osvojio – kup evropskih šampiona, istorijskim trijumfom na finalnom turniru u Istanbulu.



"Voditi Partizan tada za mene je bilo nešto kao san. Nikolić nije bio samo trener u košarci, već i u životu. Vrlo dobro se sjećam. Nakon europskog šampionata, prišao mi je i kazao: 'Nadam se da će biti još uspješniji'. Bio sam iznenađen i u sebi sam pomislio: 'Šta on želi kazati, šta može biti veći uspjeh od ovoga?' Profesor Nikolić je bio takav čovjek, vrlo jasno je mogao vidjeti budućnost. Bio je korak prije, ispred svakoga", kazao je Obradović.



Srbijanski košarkaški stručnjak je na kraju razgovora odgovorio i na nekoliko kratkih pitanja



Košarka: Strast



Fenerbahce: Nevjerovatan klub



Aleksandar Nikolić: Ljubav i poštovanje, moj drugi otac



Ivković: Isto što i mislim o Aleksandru Nikoliću



Dimitris Diamantidis: Najpošteniji čovjek kojeg poznajem



Euroliga: Lijepa organizacija



Istanbul: Veoma lijep grad



Sarunas Jasikevicius: Karakter



Čiji biste pomoćni trener željeli biti: Ivkovićev, samo sam bio pomoćnik Ivkovića.



(AA)