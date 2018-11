U zaostalom susretu košarkaškog prvenstva BiH Zrinjski je u Mostaru pobijedio Vogošću rezultatom 92:77.

Arhiv / 24sata.info

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, koja je završilo rezultatom 46:46, početak treće četvrtine pripao je gostima koji su poveli 58:49.



No, Vogošća je tu prednost prokockala u svega nekoliko minuta. Zrinjski je velikom serijom 20:2 okrenuo rezultat i poveo 69:60. Nakon toga nije bilo više povratka za goste, a aktualni je prvak do kraja dodatno povećao svoju prednost te na kraju došao do pobjede



Aleksandar Todorović sa 16 poena te Aleksandar Sokolović i Sven Smajlagić sa po 15 poena bili su najučinkovitiji kod Zrinjskog, dok je u redovima Vogošće Celmons Evert ubacio 20 poena, a Vladimir Vranić, Imran Fazlić i Dušan Bjeletić po 13.



Za Zrinjski bila je to četvrta uzastopna pobjeda u domaćem prvenstvu i aktualni prvaci sada su na omjeru 4-2, dok je Vogošća na 4-3.

(FENA)