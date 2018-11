Bosanskohercegovačka košarkaška reprezentacija obavila je večeras u gradskoj areni "Husejin Smajlović" u Zenici posljednji trening pred sutrašnji odlazak u Bugarsku, gdje će 30. novembra odigrati susret kvalifikacija za SP u Kini 2019. godine, nakon čega će 3. decembra u Zenici ugostiti selekciju Finske.

Reprezentativci u Zenici borave od nedjelje, gdje se pripremaju za predstojeće kvalifikacione susrete za SP u Kini 2019. godine.



Prije samog treninga, koji je za predstavnike medija bio otvoren prvih 15 minuta, obratili su se igrači Edin Atić i Emir Sulejmanović te selektor bh. tima Vedran Bosnić.



Edin Atić, bh. reprezentativac, rekao je kako unatoč smjeni generacija koja se desila u bh. selekciji, mladi igrači imaju kvalitet.



"Okupili smo se ovdje prije dva dana. Desila se ta smjena generacija gdje su nam otišli iskusni igrači. Ovdje su mladi igrači, željni dokazivanja, željni da igraju za ovu reprezentaciju. Atmosfera je odlična, treniramo odlično, pripremamo se da odigramo ove dvije utakmice što bolje. Mi nemamo nikakve šanse da se borimo za SP, ali idemo tamo da odigramo što jače, da idemo na pobjedu, da pokažemo da smo željni igre. Znamo se otprije, igrali smo u istim klubovima i ligama, poznajemo se i mislim da će sve biti dobro na kraju", rekao je Atić.



Emir Sulejmanović, bh. reprezentativac rekao je kako su igrači i selektor imali malo vremena da se uklope kao tim, ali da će svi dati svoj maksimum u predstojećim susretima.



"Mislim da je ovo jedna dobra prilika za sve nas jer mlada smo generacija, imamo novog selektora i malo vremena da se uklopimo dobro, ali šta je tu je. Probat ćemo da što bolje iskoristimo treninge do ove prve utakmice i dat ćemo od sebe sve i u prvoj i u drugoj utakmici. Imamo malo informacija, nismo još detaljnije analizirali kako igraju protivnici, ali ćemo to sigurno sutra vidjeti. Vjerovatno su agresivna reprezentacija, s dobrim igračima, sigurno imaju i iskusne igrače pa ćemo se morati potruditi. Jedna od naših prednosti je mlada reprezentacija, imamo puno želje da se dokažemo, imamo i energije i s tim možemo nadoknaditi i iskustvo, ali potrudit ćemo se s energijom, željom i voljom da damo sve od sebe pa šta bude", rekao je Sulejmanović.



Selektor bh. tima Vedran Bosnić rekao je kako je zadovoljan dosad urađenim.



"Upoznali smo se, znamo se mnogo bolje, radili smo. Momci su stvarno dobro radili i zadovoljan sam radom. Imamo ovaj jedan trening koji treba da iskoristimo, sutra putujemo i tamo imamo dva treninga 29. da se pripremimo i da probamo da se što bolje uklopimo da možemo odigrati kvalitetnu utakmicu, da budemo borbeni i da idemo s jednim dobrim intenzitetom ako budemo svi zdravi do tad. Bugarska je dobra ekpa. Ekipa koja igra dosta dugo, igrači koji znaju igrati košarku, dosta su veliki, dosta trče, dobri su šuteri, samim tim da su dobili Francuze i igrali neriješeno s Rusima govori o njihovoj snazi, ali mi treba da gledamo sebe. Mi smo najvažniji sami sebi, da odigramo dobru utakmicu, da mogu da vidim igrače na djelu i da se pripremimo i za FInce i da probamo da pobijedimo. Selekcija je najbitnija, da napravimo selekciju i vidimo koliko ko može, da damo svima šansu, a uz to da igramo dobro i budemo borbeni", rekao je Bosnić.



On je naglasio kako očekuje popunjenu zeničku Gradsku arenu 3. decembra u susretu protiv Finaca te pozvao navijače da podrže ovaj mladi tim



"Očekujem da bude puna dvorana, da dođu svi da nas podrže, da podrže ovu mladu ekipu. Finci su jako dobra ekipa, izgubili smo od nih utakmicu prije nekoliko mejseci, gdje su igrali i Nurkić i Musa i drugi stariji igrači,mnogo su kvalitetna ekipa. Bit će dobra utakmica, dođite svi i podržite nas", rekao je Bosnić.





