Košarkaš Washington Wizardsa John Wall postigao je 36 poena u pobjedi svog tima nakon produžetka protiv Houston Rocketsa sa 135:131.

arhiv / 24sata.info

Wizardsi su nakon lošeg početka sezone počeli igrati dosta bolje, a sinoć su savladali favorizovane Rocketse koji također ne mogu da pronađu pravu formu.



Rocketski za pobjedu u glavnom gradu nisu bila doboljna ni 54 poena Jamesa Hardena, ali drugu utakmicu zaredom prošlosezonski finalisti zapadne konferencije igrali su bez povrijeđenog Chrisa Paula.



U timu Washingtona Bradly Beal je ponovio učinak sezone s 32 poena, a isto je s druge strane učinio Eric Gordon s 36 poena.



Kyrie Irving je s 26 poena i deset asistencija predvodio Boston Celticse do gostujuće pobjede protiv New Orleans Pelicansa sa 124:107.



Jayson Tatum je dodao 20 poena, a s druge strane najefikasniji je bio Anthony Davis s 27 poena i 16 skokova.



Golden State Warriorsi su izbjegli novi poraz bez povrijeđenog Stephena Currya zahvaljujući učinku Kevina Duranta koji je postigao 49 poena, šest skokova i devet asistencija u pobjedi protiv Orlando Magica sa 116:110.



Na poluvremenu meča izgledalo je da će Orlando nanijeti novi poraz prvacima jer je na semaforu stajalo 64:47 u korist gostiju, u nastavku meča doazi do potpunog preokreta.



Pored Duranta raspoložen je bio i Klay Thompson s 29 poena, dok je u timu Orlanda najefikasniji bio Nikola Vučević s 30 poena, 12 skokova i šest asistencija.



Rezultati:

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 110:107

Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 95:102

Washington Wizards - Houston Rockets 135:131 (produžetak)

Chicago Bulls - San Antonio Spurs 107:108

New Orleans Pelicans - Boston Celtics 107:124

Utah Jazz - Indiana Pacers 88:121

Golden State Warriors - Orlando Magic 116:110

(fena)