Košarkaška reprezentacija BiH okupila se danas u Zenici, gdje će se pod vodstvom novog selektora Vedrana Bosnića pripremati za naredne dvije kvalifikacijske utakmice u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini.

Foto: FENA

Bosnić je donedavno bio selektor Švedske, a na kormilu bh. košarkaša, koje u petak očekuje meč u gostima protiv Bugarske te u ponedjeljak, 3. decembra protiv Finske u Zenici, naslijedio je Jasmina Repešu.

-Danas nam dolazi jedan dio igrača, drugi dio dolazi sutra. Probat ćemo da u tri dana, koliko ćemo biti skupa, napravimo selekciju od 12 igrača koji će ići u Bugarsku. Nažalost, nemamo baš puno vremena da radimo na nekim stvarima, jer imamo samo tri treninga do prve utakmice - kazao je selektor Bosnić, dodajući da mogu dobro iskoristiti te treninge i utakmicu protiv Bugarske da se lično uvjeri u kvalitet igračkog kadra.



Bosnić najavljuje da se tokom naredne sedmice žele što bolje spremiti i za utakmicu protiv Finske u Zenici, a koju jako dobro poznaje i koja je, kaže, jako dobar tim. Napominje da će biti teško sastaviti tim bez Jusufa Nurkića, Džanana Muse, Elmedina Kikanovića, Andrije Stipanovića i Nemanje Gordića.



-U ovom momentu teško možemo nadoknaditi njihov izostanak, ali naš osnovni plan je da u preostale četiri utakmice, pošto se mi ne možemo kvalifikovati za SP, vidimo mlade igrače ko od njih može napraviti i koliko koraka unaprijed. I da se već sada pripremamo za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo - ističe Bosnić.



On dodaje kako su svi igrači koji će izostati odlični igrači i da bi ih volio vidjeti u timu, ali da treba dati i šansu mladim igračima.



-Neko od njih će biti jedan od ovih prije. Ako Bog da i da, možda, više od njih bude na tom nivou. Trebamo im dati vremena, trebamo imati strpljenja i raditi s njima - kaže on te najavljuje da će o stanju s igračkim kadrom moći nešto više reći sutra na press-konferenciji.



Bosnić je odmah po dolasku u zenički Hotel "Dubrovnik" održao sastanak s pristiglim igračima, a u 19 sati bi trebali održati i prvi trening u Gradskoj areni "Husejin Smajlović".





(FENA)