U dvorani Morača je odigrana utakmica 9. kola Eurolige, a Budućnost je slavila senzacionalan trijumf nad favorizovanim CSKA od 93:92.

Foto: Twitter

Gledali smo fenomenalnu utakmicu koju su mnogo bolje otvorili gosti. Armejci su dobili prve dvije dionice i na odmor otišli s prednošću od 14 poena.



Ipak, crnogorski tim se na krilima našeg Nemanje Gordića vraća u igru u drugom poluvremenu, a na tri minute do kraja su stigli do prvog vodstva (86:84). Do kraja su se ekipe smjenjivale u vodstvu, a ključne poene za trijumf ekipe Aleksandra Džikića postiže Danilo Nikolić deset sekundi prije kraja meča.



Corry Higgins je imao priliku donijeti pobjedu gostima, ali je promašio šut u posljednjoj sekundi meča.



Gordić je pružio sjajnu partiju, a ubacio je 17 poena, tome je dodao i 7 asistencija i 2 skoka. Earl Clark je ubacio poen više.



Kod gostiju je 19 poena ubacio Nando De Colo.



U još jednoj utakmici 9. kola, Baskonia je na svom parketu savladala Panathinaikos sa 86:77, a do pobjede ih je predvodio Tornike Shengelia sa 16 poena, dok je kod gostiju nevjerovatan nastup zabilježio Keith Langford koji je ubacio 33 poena.



Ipak, to nije bilo dovoljno grčkom timu da slavi…







(24sata.info)