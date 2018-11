Košarkaši CSKA iz Moskve savladali su Žalgiris rezultatom 99:97 poslije produžetka u fantastičnom meču 8. kola Eurolige.

Meč je obilovao uzbuđenjima tokom čitavih 45 minuta igre. Nakon izjednačene tri četvrtine, u četvrtoj je Žalgiris uspio napraviti seriju 8-0 i činilo se da je prelomio meč.



Međutim, izabranici Dimitrisa Itoudisa su smogli snage da dođu do izjednačenja i produžetka u kojem su uz mnogo sreće stigli do osmog trijumfa u isto toliko kola.



U pobjedničkoj ekipi briljirao je Sergio Rodriguez sa 24 poena i šest asistencija, dok je Cory Higgins imao jedan poen manje. Will Clyburn zabilježio je double-double sa 15 poena i 13 skokova.



U timu Žalgirisa, najbolji je bio Kavaliuskas sa 19 poena i osam skokova.



CSKA ima maksimalnih osam pobeda, dok je Žalgiris na 3-5.



Panathinaikos je u OAKA Areni slavio rezultatom 76:70 protiv ekipe Barcelone, koja je u prethodnih pet kola upisala isto toliko trijumfa.



Pao je dobio tvrdu prvu dionicu sa 13:10, a do velikog odmora povećali su prednost na devet poena.



Uspjela je Barsa da se vrati u meč u trećoj četvrtini, smanjili su deficit na pet poena pred posljednjih 10 minuta.



Prišli su na -3 na samom startu odlučujuće dionice, ali to je bilo sve od gostiju iz Katalonije.



PAO ubrzo stiže do 13 poena prednosti, do kraja su uspjeli da zadrže suficit, te su zasluženo slavili.



Najefikasniji je u pobjedničkom sastavu bio DeShaun Thomas sa 14 poena. U ekipi Barcelone Kuric najefikasniji 17 poena.



Košarkaši Armanija slavili su protiv Baskonije rezultatom 93:90. U Milanu je bilo neizvjesno tokom čitavih 40 minuta, vodstvo se stalno smjenjivalo, a u završnici meča koncentrisanija je ostala domaća ekipa.



Milansku ekipu do pobjede je vodio Vladimir Micov sa 22 poena, tri asistencije i dve ukradene lopte. Potencijalni bh. reprezentativac Ajdin Penava nije bio ni na klupi Baskonije, Poirier i Janning (18) bili su najefikasniji kod gostiju.



