Ženska košarkaška reprezentacija BiH ostvarila je pobjedu na Islandu od 84:74 u posljednjem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i osvojila drugo mjesto u grupi A, ali ipak se nije plasirala na Eurobasket i tako prekinula post od 19 dugih godina.

Šest najboljih drugoplasiranih selekcija iz osam grupa ide na EP, ali Zmajice nisu u tom krugu jer imaju najlošiju koš-razliku među ekipama sa istim brojem bodova.



Islanđanke su odlično otvorile utakmicu. Osjetniju prednost ostvarile su već šestoj minuti (15:6), a prvu četvrtinu zaključile s vodstvom od 26:13. U tim trenucima, izabranice Gorana Loje djelovale su potpuno dezorijentisano, pod očitim pritiskom bespotrebne nervoze koja im je vezala ruke.



Loše je počela i druga dionica, domaće igračice odlaze na +15 (28:13), a u 23. minuti imaju i prednost od 33:17. S druge strane, bh. košarkašice su promašivale i zicere koje bi u nekim drugim okolnostima pogađale s povezom preko očiju. Bile su potpuno neprepoznatljive.



Ipak, nekako su Zmajice došle sebi sredinom četvrtine. Konačno je krenula kontra, ubacile su i nešto vanjskih šuteva, što je rezultiralo topljenjem distance. Smanjile su na 35:29 u 26. minuti, a do samog odlaska na odmor uspjele doći do prvog vodstva na utakmici od 42:41.



U trećoj četvrtini naše djevojke uspjevalu povesti sa pet poena razlike (56:51), ali ne uspjevaju se ipak odlijepiti na pristojniju udaljenost. Hildur Kjartansdottir držala je Island u igri odličnom igrom na oba kraja parketa.



Posljednja dionica donosi i prednost od 62:54 u 32. minuti za BiH, a zatim vodimo i sa 81:67 dvije minute prije završetka. Konačnih 84:74 jeste ubjedljiva pobjeda, ali ni izbliza ono što nam je trebalo za plasman na EP – a to bi bio trijumf od najmanje 60 poena razlike. Poraz na gostovanju kod Slovačke u produžetku, u 4. kolu kvalifikacija, tako nas je koštao skuplje nego što smo mogli očekivati…



Najbolje u redovima bh. ekipe bile su Nikolina Babić (15 poena), Milica Deura (15) i Marica Gajić (13 poena, 14 skokova), a Hildur Kjartansdottir (27) kod domaćih.



