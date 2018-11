Jusuf Nurkić je zabilježio novo double-double izdanje, ali njegovi Trail Blazersi upisali su drugi uzastopni poraz.

Minnesota je tokom cijelog meča imala opipljivu prednost i na kraju slavila trijumf nad Portlandom od 112:96. To je treća uzastopna pobjeda Timberwolvesa otkako je ekipu napustio Jimmy Butler (on je iste večeri postigao 28 poena u trijmufu Philadelphije).



Za 23 minute na parketu, Nurkić je imao 13 poena, 11 skokova i jednu blokadu. Uz njega, solidni su bili CJ McCollum (18 poena) i Damian Lillard (16) kod Blazersa, dok su Timberlwovese predvodili Andrew Wigging (23 poena, 5 skokova) i Derrick Rose (17 poena, 7 skokova, 6 asistencija).



Brooklyn Netsi su pobijedili u prijestonici, bili su bolji od domaćih Wizardsa, 115:104. Odlične partije su pružili D’Angelo Russell (23 poena) i Spencer Dinwiddie (25) u redovima gostiju.



Džanan Musa je upisao novi nastup u NBA, ali igrao je svega minutu i za to vrijeme uspio tek uputiti jedan šut (bez poena).



Rezultati NBA lige:



Washington – Brooklyn 104:115

Minnesota – Portland 112:96

New Orleans – New York 129:124

Memphis – Sacramento 112:104

Philadelphia – Utah 113:107

Indiana – Miami 99:91

Boston – Toronto 123:116





