Još jedno fantastično izdanje Jusufa Nurkića ovog puta nije nagrađeno pobjedom njegivih Trail Blazersa. Nevjerovatni LeBron James i Lakersi pobijedili su Portland u Staples Centeru sa 126:117.

Nurkić i Musa / 24sata.info

Upravo je James bio najveći “krivac” za poraz Blazersa, sa nadljudskim brojkama – 44 poena, 10 skokova, 9 asistencija. Kolosalno. Ujedno je i pretekao Wilta Chamberlaina na vječnoj listi strijelaca.



No, zanimljiva scena se desila nakon jednog faula. Dok se James jedva dizao s parketa, Nurkić je napravio pokret rukama kao da plače i time se praktično narugao “Kralju”, kojeg mnogi često optužuju za “floping” (simuliranje). Mnoge je bh. reprezentativac tim potezom nasmijao, ali neke i naljutio.



Što se same igre tiče, Nurkić je bio sjajan sa novim double-double učinkom od 21 poena, 14 skokova, 4 blokade, 3 ukradene lopte i jednom asistencijom. No, njegov doprinos, kao ni dobro izdanje Damiana Lillarda (31 poen, 11 asistencija) nisu pomogli Portlandu da izbjegne poraz.





Večeras je za Brooklyn Netse nove minute upisao Džanan Musa, koji je vraćen u tim iz razvojne G lige nakon što se povrijedio Caris LeVert. Musa je protiv Miamija odigrao tri minute (zabilježio jedan skok).



Heat je slavio nad Netsima sa 120:107, uz dobro izdanje bekova Tylera Johnsona (24 poena) i Gorana Dragića (21).





Rezultati NBA lige:



LA Lakers – Portland 126:117

Phoenix – San Antonio 116:96

Dallas – Utah 118:68

Oklahoma – New York 128:103

Minnesota – New Orleans 107:100

Milwaukee – Memphis 113:116

Toronto – Detroit 104:106

Brooklyn – Miami 107:120

Boston – Chicago 111:82

Washington – Cleveland 119:95

Orlando – Philadelphia 111:106



(SCsport)