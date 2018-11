U susretu 5. kola prvenstva BiH, večeras je u dvorani Mejdan u Tuzli ekipa OKK Slobode doživjela prvi prvenstveni poraz, izgubivši u susretu sa Širokim rezultatom 78:79 (22:23, 20:23, 16:19, 20:14).

Foto: FENA

Gosti su nametnuli dinamičnu igru, s dosta agresivnosti što je u znatnoj mjeri poremetilo taktiku domaćeg sastava. U prvoj četvrtini, ipak, nijedna ekipa nije stekla osjetniju prednost.



Dosta slična situacija bila je i do kraja poluvremena. Tuzlake je u 14. minuti zadesila velika nevolja, jer je težu ozljedu gležnja lijeve noge zadobio Almir Hasandić. Iznesen je s terena i više nije ulazio u igru.



Širokobriježani su u trećoj četvrtini povećavali prednost, a najveća je bila u 20. minuti, kada je Goran Filipović pogodio trojku za 56:65.



Tuzlaci su potom krenuli na sve ili ništa. Serijom poena smanjivali su prednost, da bi Adam Mirković u 36. minuti izjednačio na 68:68. Gosti su ponovo poveli 70:71, nakon pogotka Josipa Batinića u 37. minuti, da bi na scenu stupio Emir Čerkezović koji je sa osam uzastopnih poena donio svom timu prednost od 78:73.



I kada se mislilo da je susret odlučen, Dario Drežnjak je s tri poena, a Ivan Karačić trojkom doveo do drame – 78:79. Domaćim košarkašima preostalo je pola minute da dođu do pobjede, ali nisu uspjeli.



Najefikasniji u redovima OKK Slobode bili su Zlatko Jovanović sa 18, Milivoje Božović sa 17 i Emir Čerkezović sa 12 poena, a u ekipi Širokog Dario Drežnjak sa 21, dok je Goran Filipović ubacio 20 poena.



Gledatelji na utakmici pozdravili su bivšeg reprezentativca i košarkaškog internacionalca Jasmina Hukića, koji se poslije dugo vremena pojavio na jednoj utakmici svog matičnog kluba.





(FENA)