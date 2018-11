Jedan od najzanimljivijih susreta 4. kola prvenstva BiH za košarkaše igra se večeras u tuzlanskom Mejdanu između neporažene OKK Slobode i Širokog.

Josip Pandža

Tuzlaci su do sada 'neokrznuti' prošli Bosnu Royal, Studenta i Bratunac, a Široki je slavio protiv Vogošće, poražen je u susretu s ekipom Kaknja, dok je u prošlom kolu bio slobodan.



- Očekuje nas težak zadatak, jer je Široki po kvalitetu odmah iza Sparsa i Zrinjskog. Imaju iskusnog trenera, roster im je mlad, dugo igraju zajedno, a pojačani su s Filipovićem koji je došao iz Splita. Sigurno da su ekipa s glavom i repom i nadam se da ćemo znati odgovoriti na njihovu agresiju, energiju i skok u napadu – rekao je trener OKK Sloboda Josip Pandža na konferenciji za novinare.



Široki je u atletskom smislu, kaže, odmah iza Sparsa, ali vjeruje da će njegova ekipa u Mejdanu imati veliku podršku navijača, s obzirom na to da se očekuje velika posjeta.



- Do sada smo za svakog protivnika pronašli protivigru, tako da se nadam da ćemo i poslije susreta sa Širokobriježanima ostati neporaženi – optimist je Pandža.



U ovoj sezoni redove OKK Sloboda pojačao je iskusni Josip Naletilić, košarkaš koji je igrao za Široki.



- Ovo će biti prva takmičarska utakmica protiv ekipe čiji sam dres nosio. Poznajem momke veoma dobro, ali očekujem pobjedu – poručio je Naletilić.



Utakmica OKK Sloboda – Široki igra se u velikoj dvorani Mejdana od 19.30 sati.



