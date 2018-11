Bh. košarkaš Jusuf Nurkić postigao je 16 poena u novoj pobjedi Portlanda, a Trail Blazersi su na svom terenu porazili LA Clipperse rezultatom 116:105.

U veoma efikasnoj prvoj četvrtini Portland je postigao čak 37 poena, što im je na 28 poena koje su postigli gostujući košarkaši donijelo prednost od devet poena razlike, da bi do poluvremena Clippersi zaigrali nešto bolje te su Nurkić i društvo na poluvrijeme otišli sa četiri poena prednosti (61:57).



U trećoj dionici igralo se koš za koš, nekad sredinom pretposljednje četvrtine Portland se odlijepio na dvocifrenu razliku, ali su gosti to brzo anulirali i pobjednik je odlučen na početku posljednje četvrtine kada se Portland još jednom rezultatski odlijepio i Clippersi više nisu imali snage da se vrate u meč.



Najefikasniji igrači u domaćoj ekipi bili su Damian Lillard koi je ubacio 25 poena i C. J. McCollum koji je ubacio 23 poena.



Bh. košarkaš Jusuf Nurkić na terenu je proveo 23 minute, a meč je završio sa 16 ubačenih poena. Nurkić je imao 4-12 šut iz igre, promašio je jedan šut za tri poena, ali je s linije za slobodna bacanja pogodio svih osam šuteva. Nurkić je također imao i devet skokova, tri blokade i dvije asisencije.



Oklahoma je u svojoj Chesapeake Energy areni porazila Houston rezultatom 98:80, a do pobjede ih je nosio George koji je ubacio 20 poena, jedan više od saigrača Adamsa. S druge strane, Harden je ubacio 19 poena.



Boston je tek nakon produžetaka bio boji od Phoenixa rezultatom 116:109, a u posljednjem meču Milwaukee je napravio veliko iznenađenje i u Oracle areni u Oaklandu porazio je aktuelnog NBA prvaka Golde State rezultatom 134:111.

