Košarkaši Zrinjskog doživjeli su još jedan poraz u ABA 2 ligi nakon što ih ja na njihovom parketu pobijedila slovenska SIXT Primorska 66:63.

Domaći su dobro otvorili utakmicu i prvu četvrtinu dobili rezultatom 19:9. Nakon toga Primorska je podigla agresivnost u obrani i do poluvremena slovenski su košarkaši došli na samo dva poena zaostatka (28:26).



Velikom serijom 15:2 na startu trećeg razdoblja igre gosti su okrenuli rezultat i usmjerili utakmicu na svoj mlin.



U posljednjih deset minuta ušlo se pri rezultatu 48:38 za Primorsku, no domaći igrači nisu odustajali te su čak i poveli 60:59 dvije minute prije kraja.



Ipak, ponovno košarkaši Zrinjskog nisu imali dovoljno koncentracije u završnici te su doživjeli još jedan tijesan poraz. 18 sekundi do kraja, pri rezultatu 64:63 za Primorsku, branič gostiju Žan Mark Šiško promašio je oba slobodna bacanja, ali su gosti nakon velikog nereda ispod koša uspjeli doći do lopte.



Zrinjski je uspio napraviti prekršaj tek 3 sekunde do kraja, Lance Harris ubacio je oba slobodna bacanja za vodstvo 66:63, a Marko Ramljak u posljednjem napadu nije uspio pogoditi tricu za produžetak.



Harris je sa 17 poena bio najzaslužniji za pobjedu gostiju, dok je Marijan Čakarun u pobjedu ugradio 16 poena.



Kod Zrinjskog Marko Ramljak ubacio je 18 poena, a uz njega još je samo Boris bakić ima dvoznamenkasti učinak – 12 poena.



Zrinjskom je to bio već šesti poraz u sedam nastupa u regionalnoj ligi i nalazi se na začelju, dok je Primorska s maksimalnih sedam pobjeda na vrhu ljestvice.





