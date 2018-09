Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas u Sarajevu i započela pripreme za četvrti ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. u Kini.

Foto: 24sata.info

Najbolji bh. košarkaši trebali su početi pripreme 30. avgusta, ali je okupljanje prolongirano zbog posljednjih turbulencija u savezu, odnosno reprezentaciji. Naime, selektor Duško Vujošević je zbog zdravstvenih problema ranije otkazao dolazak na pripreme i kormilo prepustio svom prvom pomoćniku Mensuru Bajramoviću. No, Bajramović je uoči priprema pronašao angažman u Hong Kongu i napustio reprezentaciju nakon čega se Košarkaški savez BiH našao u gotovo bezizlaznoj situaciji.



Predstavnici Saveza obavili su razgovor s renomiranim stručnjakom Jasminom Repešom koji je prihvatio poziv i danas je izvršio prozivku igrača za mečeve s Finskom i Češkom. Novom selektoru Zmajeva do sada se odazvalo osam igrača, a to su: Nurkić, Kamenjaš, Talić, Vrabac, Gegić, Zahiragić, Hasandić i Atić.



Na početku današnje press-konferencije u sarajevskom hotelu Holiday novinarima se najprije obratio Dubravko Barbarić, v.d. generalnog sekretara KSBiH. On se zahvalio medijima na stvaranju pozitivne atmosfere i rekao:



“Lično sam se uključio u razgovore, zajedno sa Daliborom Milošom, u vezi novog selektora. Vujošević je morao odstupiti zbog zdravstvenih problema, svi mu želimo brz oporavak. Mislim da ćemo nastaviti njegovim putem, a to je pozitivan stav prema dresu BiH. Dogovorili smo s Jasminom Repešom da volonterski odradi ove dvije utakmice, razgovarat ćemo kasnije o njegovom budućem angažmanu”, kazao je Barbarić.



Selektor Repeša najprije se dotakao doskorašnjeg selektora BiH Duška Vujoševića.



“Želim, prije svega, zaželiti kolegi Vujoševiću bez oporavak. Želim nastaviti njegov projekt, da taj razvoj se nastavi. Zahvalio bih se i igračima na odazovu, kao i želji da naprave rezultat. Sve će zavisti od toga koja će reprezentacija napraviti bolju hemiju u dva-tri dana priprema”, rekao je Repeša.



Kako kaže, cilj mu je da pomogne KSBiH.



“Želim zahvaliti i UO što je bio uporan da me dovede. Ovo je ipak minimum koji sam mogao učiniti. Volio bih da čujem samo pozitivne poruke, da se ovo što bolje odradi… Ovo je kratak period, da se posvetimo ovom projektu koji je strašno bitan za bh. košarku. Tu smo da svi skupa pomognemo. Nisam došao da radim revolucije. Stručni štab nastavlja s radom, s tim da smo pridodali Emira Halimića, kao i Denisa Bajramovića”, rekao je Repeša.



Selektor BiH dotakao se i narednih protivnika Zmajeva u kvalifikacijama.



“Radi se o stravično neugodnim protivnicima. To su ekipe koje mogu svakoga pobijediti. Finska je strašno agresivna, puno trči… Za Čehe će igrati Satoransky i Vesely, to je isto jako nezgodna reprezentacija. Imaju trkački potencijal, izuzetan pristup… Ako se ne odgovori na pravi način, to je onda problem”, rekao je Repeša.



Ne brine Repeša za budućnost bh. košarke.



“Ukoliko sve bude išlo svojim tokom, ne bi trebalo biti problema za budućnost bh. košarke. Svi bi igrači htjeli da dođu, ali im ne daju klubovi. Kapa dole za njihov odnos. Što se tiče mog budućeg odnosa sa KSBiH, to ćemo sjesti i dogovarati nakon ove dvije utakmice”, rekao je Repeša.



Direktor košarkaške reprezentacije BiH Siniša Kovačević govorio je o tehničkom dijelu priprema.



“Danas počinjemo s pripremama, putujemo u Finsku 11. septembra. Povratak tri dana poslije, a već 16. septembra igramo protiv Češke”, kazao je Kovačević.







(SCsport)