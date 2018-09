Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se u ponedjeljak u Sarajevu i započeti pripreme za četvrti ciklus kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. u Kini.

Najbolji bh. košarkaši trebali su početi pripreme 30. augusta, ali je okupljanje prolongirano zbog posljednjih turbulencija u savezu, odnosno reprezentaciji. Naime, selektor Duško Vujošević je zbog zdravstvenih problema ranije otkazao dolazak na pripreme i kormilo prepustio svom prvom pomoćniku Mensuru Bajramoviću. No, Bajramović je uoči priprema pronašao angažman u Hong Kongu i napustio reprezentaciju nakon čega se Košarkaški savez BiH našao u gotovo bezizlaznoj situaciji.



Predstavnici Saveza obavili su razgovor s renomiranim stručnjakom Jasminom Repešom koji je prihvatio poziv i u ponedjeljak će izvršiti prozivku igrača za mečeve s Finskom i Češkom.



U prvim izjavama za bh. medije Repeša je kazao da mu je čast da vodi reprezentaciju BiH te najavio da će u ekipu vratiti Nemanju Gordića koji je propustio posljednje mečeve. Istaknuo je da će imati malo vremena za pripreme, s obzirom na to da će veliki broj igrača doći sa zakašnjenjem.



On će u ovom ciklusu moći da računa i NBA igrače Džanana Musu i Jusufa Nurkića što je veliko ohrabrenje za novog selektora koji će pokušati da sa dvije pobjede vrati selekciju BiH u utrku za plasman na SP.



Prvi meč u ovom ciklusu košarkaši BiH igraju 13. septembra protiv Finske u Espoou, dok tri dana kasnije u Sarajevu dočekuju Češku.



U ovaj ciklus reprezentacija BiH prenijela je osam bodova i zauzima posljednje mjesto u grupi K. Na SP će se plasirati po tri ekipe iz četiri grupe.



Tabela grupe K:



1. Francuska 6 6 0 479:377 12

2. Češka Republika 6 5 1 464:425 11

3. Rusija 6 3 3 458:428 9

4. Finska 6 3 3 453:449 9

5. Bugarska 6 2 4 466:476 8

6. Bosna i Hercegovina 6 2 4 400:481 8





