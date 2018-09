Damir Mulaomerović ove nedjelje preuzeo je dužnost selektora košarkaške reprezentacije Kosova i prvi utisci su mu jako dobri. Na Kosovo je došao zato što su ljudi iz Košarkaškog saveza Kosova imali veliku želju da ga angažuju, a s druge strane zato što smatra da tim Kosova ima perspektivu.

Foto: Anadolija

Mulaomerović će kosovsku reprezentaciju predvoditi na putu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2021.godine. U drugoj rundi predkvalifikacija Kosovo će igrati protiv Makedonije i Rumunije.



On u razgovoru za Anadolu Agency (AA) kaže da, iako se u svakoj zemlji od nacionalnog tima očekuje najviše, realnost je ono što se pokaže na terenu. Ističe da Kosovo u toj grupi nije favorit, ali nije ni autsajder.



“Moja očekivaja su da probamo napraviti da budemo prvi, naravno, ali to je teško i nezahvalno prognozirati. Mislim da igramo protiv dobrih ekipa i ništa ne možemo reći sa sigurnošću. Probaćemo, trudićemo se, raditi ono najbolje što znamo da budemo prvi. Ja nisam trener koji nešto obećava, vrlo je nezahvalno obećavati bilo šta, ali sigurno obećavam dobar rad, dobru energiju. Kao trener sam dosta emotivan, tako da s te strane biće sigurno zanimljivo”, kaže Mulaomerović.



- Malo klubova u Evro ligi -



Po njegovom mišljenju, na prostoru balkanskog regiona igra se dobra košarka, mada nije kao što je nekad bila.



“Reprezentacija Bosne i Hercegovine, a i ja sam bio dio toga, sastavila je mladu i talentovanu selekciju. Hrvatska sada ima najveći broj NBA igrača. I Srbija ima dosta NBA igrača i dosta dobru bazu, tako da se u cijeloj regiji igra dosta dobra košarka. Žao mi je što nema puno više klubova koji participraju u Evro ligi, koja je danas vrh evropske košarke. To je možda hendikep, jer je samo prije nekoliko godina bilo dosta ekipa koje su igrale Evro ligu”, kaže Mulaomerović.



Prije dolaska na čelo kosovske reprezentacije, Damir Mulaomerović je kao trener vodio klub Sloboda iz Tuzle, potom Cibonu iz Zagreba, dok je 2016. bio i selektor Bosne i Hercegovine.



Mulaomerović navodi da je kao selektor BiH stekao veliko trenersko iskustvo.



“Ja sam tu ušao, onako, baš otvorenog srca i na kraju krajeva, zadovoljan sam što smo dva puta pobijedili Švedsku i ispriječila nam se Rusija, koja je bila četvrta na Evropskom prvenstvu, tako da bilo je tu svega. Bilo je dosta i neke medijske hajke i svega onoga što se dešavalo, međutim, meni je bila čast i zadovoljstvo što sam vodio Bosnu i Hercegovinu, to je država u kojoj sam se rodio”, kaže on.



- Sport i pokidane veze -



Damir Mulaomerović smatra i da je sport krucijalan u smislu uspostavljanja pokidanih veza na prostorima bivše Jugoslavije, te da svaka država koja ulaže u sport i sportaše čini dobro svojoj djeci.



“Tako da s te strane mislim da je sport najmjerodavniji i najbolji da se te neke konekcije uspostave ponovo i da se uspostave neki dobri, korektni i prijateljski odnosi. To je neko moje mišljenje, jer sam ja kroz sport doživio puno lijepih stvari i ja bih volio da neki novi naraštaji dožive takve emocije, kao što sam ja. Tako da ,ako treba da bude neki poziv, neka to bude sport”, zaključuje Mulaomerović.



(AA)