Mensur Bajramović neće voditi košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će naš tim igrati 13. septembra u Finskoj te 16. septembra u Sarajevu protiv Češke, potvrdio je za Klix.ba direktor reprezentacije Siniša Kovačević.

Bajramović je radio kao prvi pomoćnik Duška Vujoševića i početkom augusta odlučeno je da će upravo on predvoditi reprezentaciju u prve dvije utakmice, zbog trenutnog zdravstvenog stanja selektora Vujošević, ali četiri dana prije okupljanja, Bajramović je prihvatio ponudu iz Hong Konga i neće voditi reprezentaciju protiv Finske i Češke.



Tu informaciju potvrdio je Siniša Kovačević koji je u Beogradu imao sastanak sa selektorom Vujoševićem i Bajramovićem, a kako kaže, ubrzano se radi kako bi se pronašla najbolja moguća opcija.



"U ovom trenutku nemamo selektora. Radimo ubrzano da se situacija riješi, svi ljudi iz Upravnog odbora su u kontatku. Lično, sve ovo me izuzetno zateklo i pogodilo. Teško je biti pametan, ovo je jedan jako ružan momenat", rekao je osjetno potreseni direktor košarkaške reprezentacije.



Košarkaški savez BiH odlučio je nastaviti saradnju sa selektorom Vujoševićem i pored zdravstvenih problema koje trenutno ima, zbog čega na njegovo mjesto nije doveden novi selektor sa svojim stručnim štabom, a upravo zbog toga Bajramović je trebao voditi ekipu u naredna dva meča, nakon čega bi se Vujošević u novembru priljučio ekipi.



Ipak, Bajramović nije mogao odbiti ponudu iz Hong Konga, a navodno su ga vlasnici uvjetovali da ne može voditi reprezentaciju BiH, a s obzirom na to da je prihvatio njihovu ponudu, naš tim doveden je u jednu izuzetno tešku situaciju i četiri dana prije okupljanja i ključnih utakmica za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kini, reprezentacija BiH nema selektora.





