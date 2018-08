Dvije sedmice ostale su do okupljanja košarkaške reprezentacije Bosne i i Hercegovine koju u septembru očekuju možda i ključni susreti u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini.

Šest je kola ukupno, no već prva dva mogla bi nam nagovijestiti šta nas očekuje u nastavku i imamo li šansi prvi put u historiji izboriti završnicu SP.



Zmajeve će na gostovanju Finskoj (13. septembar) i duelu s Češkom u Sarajevu (16. septembar), umjesto selektora Duška Vujoševića, voditi njegov prvi pomoćnik Mensur Bajramović. Kao što je poznato, selektor će odsustvovati zbog teškog zdravstvenog stanja i planirane transplantacije bubrega.



“U stručni štab sam došao na nagovor Vujoševića, s kojim već duže imam prijateljske relacije. Međutim, Vujošević u ovom momentu vodi tešku životnu borbu i naš je dogovor da radim ovaj reprezentativni program dok se on ne vrati. Naravno, u stalnom smo kontaktu. Ukoliko to bude moguće, Duško će doći u Sarajevo tokom priprema da nekoliko dana bude uz ekipu”, ističe Bajramović za Dnevni avaz.



Reprezentativci bi se trebali okupiti 30. avgusta u Sarajevu. Bajramović žali što u drugu fazu nismo prenijeli barem još jednu pobjedu (imamo dvije), što bi nam olakšalo borbu za prva tri mjesta i odlazak na SP.



“Očekuje nas težak posao, pogotovo u Finskoj. Bit će to veliki ispit za nas. Finci su veoma dobra ekipa, koju će predvoditi odlična NBA “četvorka” Lauri Markkanen i poznati bek Petteri Koponen, koji je igrao u mnogim velikim evropskim klubovima. Markkanen daje Fincima posebnu dimenziju. No, i mi imamo sreću da će ovaj put tu biti naš NBA centar Jusuf Nurkić, a pretpostavljam i Džanan Musa”, kaže Bajramović.



Iako nam je direktor reprezentacije Siniša Kovačević rekao da KSBiH ne uspijeva stupiti u kontakt s Nemanjom Gordićem, Bajramović ističe da će i iskusni plej biti na spisku. Od samog igrača ovisi hoće li se odazvati.



Pozicija plejmejkera inače je naša bolna tačka. Nismo je uspjeli riješiti angažiranjem nekog od američkog košarkaša, kao naturaliziranog igrača, bez kojeg ćemo početi i ovaj ciklus.



“U ovom momentu nemamo nikoga. Bilo je pokušaja, ali iz raznih razloga u tome nismo uspjeli. Svakako će nam nedostajati igrač, jer uglavnom svi imaju nekoga da ih dodatno pojača. Problem je to što moram tražiti igrača visokog kvaliteta, a da ne nastupa u Euroligi, pa čak ni Eurocupu, zbog dobro poznatih problema u evropskoj košarci”, rekao je Bajramović.



Vujoševićev stručni štab je ukazao šansu mnogim mladim igračima koji su, prema riječima Bajramovića, napredovali, no naglašava da je za njihov razvoj ipak presudan rad u klubovima.



“Sjetimo se pretkvalifikacija prošle godine, mnogo momaka je tada prvi put bilo u reprezentaciji. Dobro su reagirali, iznijeli su taj ciklus. Na njima je da nastave raditi, a šansu će sigurno dobiti”, rekao je Bajramović.





