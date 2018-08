Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savadala je danas selekciju Ukrajine s 83:79 u posljednjem meču grupne faze D-grupe Evropskog prvenstva B divizije za igrače do 16 godina koje se igra u Sarajevu.

Arhiv / 24sata.info

Pobjedom protiv Ukrajinaca mladi bh. košarkaši ovjerili su prvo mjesto u grupi D i plasirali se u četvrtfinale gdje će igrati protiv drugoplasirane ekipe grupe C, a to je u ovom trenutku reprezentacija Islanda.



BiH je do pobjede protiv Ukrajinaca došla u posljednjim minutama utakmice u Hadžićima. Mladi ukrajinski košarkaši su se pokazali kao veoma težak protivnik i održavali su rezultatski priključak do samog finiša duela.



U posljednjim minutama utakmice igralo se koš za koš, ali BiH je uspjela s nekoliko vezanih koševa održavati minimalnu prednost i upisati važnu pobjedu.



Selekciju naše zemlje u ovom meču predvodio je Alem Huseinović s 23 poena, dok su Aleksa Gatarić i Valentin Vidović dodali po 14 poena. U timu ukrajine istaknuo se Herman Melashych s 23 poena.



BiH je grupnoj fazi upisala pobjede protiv Češke s 86:69, Bjelorusije sa 101:81, Kosova sa 115:58, Švicarske sa 70:55 i Ukrajine, te su na tabeli grupe D zauzeli prvo mjesto sa stopostotnim učinkom.



Najbolje tri ekipe takmičenja će se plasirati u A diviziju.

(FENA)