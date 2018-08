Glavni menadžer Houston Rocketsa Daryl Morey u ponedjeljak je objavio da je njegova momčad potpisala ugovor s 34-godišnjim slobodnim krilnim igračem Carmelom Anthonyjem te tako potvrdio ono što je već tjednima najavljivano kroz američke medije.

Carmelo Anthony / 24sata.info

Tako se nakon Denvera, New Yorka i Oklahoma Cityja, trostruki osvajač olimpijskih zlatnih odličja te najbolji američki strijelac i skakač na olimpijskim igrama, našao u četvrtoj momčadi, gdje će mu suigrači biti prošlosezonski najkorisniji igrač NBA lige James Harden i jedan od ponajboljih razigravača na svijetu Chris Paul, pod čijim su vodstvom na parketu Rocketsi u prošloj sezoni stigli do najboljeg učinka u osnovnom dijelu sezone (65-17).



Anthony je nakratko, u ovogodišnjem ljetnom prijelaznom roku, bio i članom Atlatna Hawksa, u koje je stigao putem razmjene igrača između tri kluba, ali se znalo da u tom dresu neće odigrati nijednu utakmicu i pritom zaraditi 25,4 milijuna USD koliko mu je ostalo od ugovora za sljedeću sezonu.



Iako Rocketsi nisu objavili detalje ugovora, u američkim medijima je objavljeno da je deseterostruki All-Star igrač stavio potpis na jednogodišnji ugovor vrijedan 2,4 milijuna USD.



U NBA karijeri Carmelo Anthony je odigrao 1054 utakmice u kojima je ostvario prosjek od 24,1 koša, 6,5 skokova i 3 asistencije, što ga čini jednim od 11 igrača u povijesti NBA lige koji su uspjeli to ostvariti, a od aktivnih igrača time se mogu pohvaliti samo LeBron James i Kevin Durant. S prosjekom od 28,7 koševa po utakmici Anthony je bio najbolji strijelac NBA lige u sezoni 2012/13.



Anthony će s Houstonom ući u svoju 16. NBA sezonu. Prošle je sezone igrajući za Oklahoma City Thunder u 78 utakmica osnovnog dijela sezone ubacivao 16,2 koša u prosjeku, uz 5,8 skokova i 1,3 asistencije. OKC je u prvom krugu doigravanja ispao u šest utakmica od Utah Jazza.



(FENA)