Košarkaški savez Bosne i Hercegovine oglasio se povodom nedavnih dešavanja oko mladih igrača s Kosova, kojima nisu bile izdate vize za ulazak u našu zemlju na Evropsko prvenstvo.

Foto: 24sata.info

"Neshvatljiv i neprihvatljiv položaj sporta od koga je naša Bosna i Hercegovina digla ruke postaje sve teži i nerazumniji. Niko, ama baš niko, ne želi da u ovoj zemlji ozbiljno razgovara o ovom problemu za kojeg je skoro pa nemoguće naći u poređenju, ne samo u zemljama Evrope nego i šire. Sve to, pa još možda i gore i teže odnosi se na košarku. Naš, do neki dan najorganizovaniji sport koji je prvi reorganiziran u BiH i koji je ravnopravno organiziran i u kojim su košarkaši iz cijele naše zemlje mogli zadovoljiti svoje ambicije. Država nije pomagala na organiziran način i mi smo uspijevali da održimo korak sa razvijenima na neki način. Naš trud i zalaganje prepoznat je izvan BiH, a posebno u FIBA", stoji u saopćenju KS BiH.



Iz Saveza su istakli kako su zahvaljujući tome imali i finansijsku potporu, ali i dobijali priliku da organizuju Evropska prvenstva u raznim uzrastima i na taj način osiguraju neophodna sredstva za opstojnost.



"Tako je bilo sve do ovog prvenstva Evrope, divizije B, za igrače do 16 godina. Naime, 24 selekcije su stigle u Sarajevo. Niti sa jednom selekcijom nije bilo problem, ali je Ministarstvo inostranih poslova iz neobjašnjivih razloga i sa potpuno neuvjerljivim objašnjenjem odbio da izda vize za dječake reprezentacije Kosova. Odbacujući sve navode kao neutemeljene želimo da istaknemo kako je kompletan Upravni odbor KS BIH jednoglasno usvojio odluku na sjednici koja je održana 2. decembra 2017. godine da se prijavimo za organizovanje pomenutog prvenstva. No, iz nama nepoznatih razloga ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak počeo je da vodi privatne istrage samo sa ciljem kako ne bi izdao vize", rekli su iz KS BiH.



U saopćenju je navedeno da je nakon brojnih intervencija domaćih, a posebno međunarodnih institucija konačno data saglasnost i reprezentacija Kosova je stigla sa dva dana zakašnjenja i samo zahvaljujući stavu FIBA-e da se spasi prvenstvo, reprezentacija Kosova će nadoknaditi izgubljeno vrijeme.



"Naš savez će sigurno biti rigorozno kažnjen što će nas dovesti u još težu situaciju nego što je sada. Najgore je u svemu ovome što nam država svakako ne pomaže, a sada evo i odmaže. Ako nekome smetamo neka nas ukine, jer i onako odavno je nemoguć rad. Žalimo i izvinjavamo se svima onima koji su imali neugodnosti zbog ovog potpuno netemeljenog postupka Ministarstva inostranih poslova", stoji na kraju saopćenja.





(24sata.info)