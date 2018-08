Evropsko prvenstvo za košarkaše do 16 godina u diviziji B počinje danas u Sarajevu.

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine je ponovo dobio povjerenje Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) da organizuje jedno evropsko takmičenje, međutim pojavili su se veliki problemi s vizama za selekciju Kosova koja bi danas trebala igrati prvu utakmicu na takmičenju upravo protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine.



Problem se pojavio na relaciji Košarkaški savez BiH – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, odnosno kako pojedini mediji javljaju, ministar Igor Crnadak nije dao saglasnost za izdavanje viza reprezentaticiji Kosova u Skoplju, te je zahtjevao dodatni dokument od KS BiH u kojem Savez preuzima punu odgovornost za navedeno takmičenje.



Kako je Feni kazao potrpredsjednik Košarkaškog saveza BiH Sejo Bukva, vize za kosovsku reprezentaciju su spremne u Skoplju i samo se čeka da ministar Igor Crnadak da saglasnost za vize, a Košarkaški savez je po njegovim uputama poslao potvrdu da u potpunosti stoji iza takmičenja i organizacije EP-a.



- Ministar Crnadak je izjavio da traži dodatnu suglasnost da je Savez organizator i da stoji iza takmičenja. Savez je prije godinu dana postigao s FIBA-om ugovor o organizaciji evropskog prvenstva, i već tada je preuzeo sve obaveze. Poslali smo sve što je bilo potrebno za izadavanje viza Ministarstvu civilnih poslova BiH, ministar je potpisao i proslijedio Ministarstvu vanjskih poslova, a na osnovu toga su vize rađene. Nakon što su vize završene trebala je još samo saglasnost ministra Crnatka da se vize puste, a sada smo poslali i taj dodatni dokument i očekujemo svakog momenta da će vize biti puštene – izjavio je Bukva.



Ističe da ekipa Kosova čeka spremna da doputuje u Sarajevo, te da postoji mogućnost da utakmice koje zbog kašnjenja ne odigra u zakazanim terminina, odigra u slobodnim danima takmičenja.



- Žao mi je i krivo da djecu od 16 godina gledamo po krvnim zrncima i da se politika miješa u sport i evropsko prvenstvo. Neshvatljivo mi je to kao sportisti, nikada mi neće biti jasno i nikada to neću podržati – rekao je potpredsjednik KS BiH.



Dodaje da je svima u interesu da reprezentacija Kosova doputuje u Sarajevo, počev od KS BiH pa sve do FIBA-e.



- FIBA će se strpiti, neće praviti problem zbog eventualnog kašnjenja reprezentacije Kosova, koja svoje utakmice može odigrati u slobodne dane. Očekujemo svaki čas da Kosovo dobije saglasnost za vize, a ambasada u Skoplju je spremna da ih odmah izda. Apelujem na ministra Crnatka da pomogne toj djeci da dođu u Sarajevo i ne uskrati im dječački san da učestvuju na evropskom prvenstvu – zaključio je Bukva.



Na EP-u u Sarajevu od 9. do 18. augusta će učestvovati 24 reprezentacije, a BiH i Kosovo nastupaju u grupi D zajedno sa selekcijama Ukrajine, Bjelorusije, Češke i Švicarske.

(FENA)