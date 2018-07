Seniorska B košarkaška reprezenatcija Bosne i Hercegovine, sastavljena od igrača koji su malo ili nimalo igrali za A tim, ali i svoje klubove, sinoć se vratila sa turneje iz Kine, gdje su na dva turnira odigrali ukupno šest utakmica.

Foto: 24sata.info

Kako je u razgovoru za Fenu izjavio selektor Mensur Bajramović, turneja je bila jako uspješna i važna za budućnost naše reprezentativne košarke.



- S obzirom na finansijsko stanje u našem savezu, važna je stvar da je Košarkaški savez Kine platio sve troškove naše turneje. Uspjeli smo sakupiti ekipu od igrača koji su malo igrali ili koje do sada nismo vidjeli na djelu. Svima njima bilo je potrebno da produže rad tokom ljeta i poboljšaju svoja znanja i fizičke kapacitete.



Bilo je planirano da još neki igrači idu, međutim imali smo otkaza, ali smo se ipak predstavili u dobrom svjetlu, što je važno i za neke druge naše selekcije, koje će u budućnosti dobiti poziv za učešće na turnirima u Kini. Uspjeli smo dobiti po jednu utakmicu protiv SAD-a i Kine, od kojih smo i izgubili po jednu utakmicu, dok smo oba puta izgubili od Litvanije - kaže Bajramović.



On napominje kako je selekcija SAD-a bila sastavljena od igrača sa koledža iz države Ohajo te igrača koji su u potrazi za angažmanom; Kinezi su igrali s U-19 selekcijom, dok su Litvanci bili najbolji i imali su tim sastavljen od profesionalnih i iskusnih igrača koji igraju u litvanskom prvenstvu.



Svi naši igrači, ističe Bajramović, imali su svoje uloge, ali je i otkrio ko je pokazao potencijal za moguće skoro članstvo u A timu.



- Ibrahim Durmo, koji je već igrao za A tim, pokazo je nešto što može biti korisno za naredne akcije. Također i Darko Talić te Nemanja Nikolić, koji je rođen 1999. godine, ali kojem nedostaje fizičke spreme - ističe Bajramović. Dodaje kako, zbog povrede, sve utakmice nije igrao Nedžad Muratović iz tuzlanske Slobode, koji je dobio udarac u kvadriceps. One utakmice koje je igrao, kaže Bajramović, Muratović je odigrao dobro.



Bajramović najavljuje kako će svakako pokušati nastaviti praksu okupljanja ove selekcije.





(FENA)