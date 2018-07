Džanan Musa marljivo se priprema za svoju debitansku sezonu u NBA ligi.

Džanan Musa / 24sata.info

Najveći bh. košarkaški talenat nalazi se sa ekipom Brooklyn Netsa u Las Vegasu. Iako ne nastipa nu Ljetnoj NBA ligi, svakodnevno trenira sa novim saigračima.



Tim povodom je dao i intervju za NetsDaily.com, gdje je pričao o svojim počecima, karijeri, ali i posvećenosti košarci. Također je podvukao jedno ime, bivšeg saigrača iz reprezentacije koji mu je u zadnje vrijeme puno pomogao ohrabrujućim porukama i savjetima.



“Mirza Teletović. Razgovaramo puno. Svaki drugi dan zove da pita da li je sve OK, da li mi treba nešto. Pet minuta nakon što sam draftovan uslijedio je poziv s njegovog broja”, ističe Musa i naglašava koliko mu znače sugestije bivšeg kapitena Zmajeva:



“Rekao mi je da će u početku biti teško, da je ovo potpuno drugačiji svijet od Evrope. Da moram biti skroman. Da radim puno i da će moj talenat doći na svjetlo kad kucne čas. Govorio mi je da zna kako volim košarku i da me podržava. On je poput oca, mnogo ga poštujem”, ističe Musa.



Kazao ja da ima podršku i od saigrača, jedne od zvijezde Netsa D'Angelo Russella.



“D'Angelo me zvao u svoju kuću. Da igramo igrice, da se družimo. To je veoma gostoljubivo od njega. Drago mi je da imam takve saigrače. Spreman sam raditi sve kako bih bio najbolji. Sve što treba. zaista to mislim…”, kaže bh. košarkaš.





(SCsport)