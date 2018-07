Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Vujošević je nakon poraza od Belgije (79:77) istakao kako je ponosan na momke koji su se odazvali i igrali protiv Francuske i Belgije.

Arhiv / 24sata.info

"Čestitam Belgiji na pobjedi. Moram reći da smo se pripremali u veoma složenim uslovima. Što zbog povreda, što zbog situacije sa NBA igračima, kad je ovaj prozor zakazan pet dana nakon drafta. Naša dva igrača u NBA ligi Nurkić i Musa nemaju ugovore, a nekoliko igrača nije došlo iz neopravdanih razloga, tako da nam je nedostajalo deset igrača.



BiH je mala država koja je trpila odljev igrača u Hrvatsku i Srbiju, a sada se to dešava i sa Turskom, tako da je za nas svaki igrač dragocjen, te teško možemo nadoknaditi izostanak jednog igrača, a ne deset.



Doživjeli smo težak poraz od Francuske i neki su pokušali taj poraz predstaviti kao da je to naša slika. Ova mlada reprezentacija je u vrlo teškim materijalnim uslovima u najtežoj kvalifikacionoj grupi gdje su bili Francuska, Rusija i Belgija došla do dvije pobjede i plasirala se sa istim brojem pobjeda kao i evropski prvak Slovenija.



Zahvaljujem se igračima koji su u ovom teškom trenutku imali karaktera i osjetili obavezu da se odazovu. Ponosan sam kako su večeras igrali protiv dokazano snažne reprezentacije na gostujućem terenu poslije teškog poraza.



Ovom utakmicom, iako nismo dobili, smo pokazali da zasluženo idemo u sljedeći krug kvalifikacija", rekao je Vujošević na konferenciji za medije nakon meča.





(Klix)