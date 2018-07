Novi trener košarkaša OKK Sloboda Josip Pandža pripreme za novu sezonu najavio je za drugu polovinu augusta.

No, u Tuzlu će doći desetak dana prije kako bi pratio treninge mlađih kategorija kluba, s obzirom na to da najtalentiranije među njima želi priključiti pripremama prve ekipe.



- Već sam pratio rad mladih igrača kluba, ali mi treba još petnaestak dana da se uvjerim u to koga od njih vrijedi uključiti u rad seniora. Nakon toga, s radom ćemo početi 20. augusta – izjavio je Pandža za Fenu.



Potvrdio je informaciju o pregovorima s iskusnim igračima Josipom Naletilićem i Zlatkom Jovanovićem, koji bi trebali popuniti poziciju playmakera, trenutno najdeficitarniju u ekipi.



- U pregovorima smo s većim brojem igrača, ali još ništa nismo definirali ni potpisali. S Naletilićem smo blizu okončanja pregovora. On jeste moja želja i nadam se da ćemo uskoro sve završiti. Isto je i sa Zlatkom Jovanovićem. Kažem, obojica su vrlo blizu OKK Sloboda – naglasio je trener Tuzlaka.



Treba obaviti i razgovore sa igračima kojima je istekao ugovor, a klub je zainteresiran da ostanu u ekipi.



- Ono što je sigurno jeste da ostaju Hasandić, Čerkezović i Jakupović, te mladi Omerović, Dedajić i još neki. Ostalo ćemo popunjavati prema potrebama – zaključio je Pandža.



Tuzlanski klub s velikim ambicijama očekuje novu sezonu. U prošloj su startali dobro, ali su povrede pojedinih igrača i smjena trenera dovele do rezultatske krize i borbe za opstanak.



Pandžin zadatak je vratiti OKK Slobodu u vrh bh. košarke, a u dogledno vrijeme osigurati nastup u ABA 2 ligi.

(FENA)