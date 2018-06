U prepunoj dvorani Mejdan večeras je odigrana košarkaška utakmica u kojoj je reprezentacija Franucuske, prepuna zvijezda, slavila ubjedljivu pobjedu protiv Bosne i Hercegovine rezultatom 102:52.

Foto: FIBA

‘Osakaćena’ otkazima najvećih zvijezda, reprezentacija Bosne i Hercegovine je ovaj meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini dočekala kao apsolutni autsajder i svjesna težine ovog meča, pa tako i ne čudi da je publika u Tuzli nagrađivala svaki dobar potez hrabrih bh. košarkaša, uprkos velikom vodstvu Francuza.



S druge strane, Francuzi su u veoma jakom sastavu došli u Tuzlu, a pogled na petorku (Batum, Diaw, Fournier, Gobert i Huertel), koja je započela duel, dovoljno govori o kakvom se rivalu radi.



Na startu meča nešto bolja igra Francuza koji su imali blagu prednost, ali je Amar Gegić uvodnim poenima držao Duletove Zmajeve u igri. Ipak, prednost Francuza se povećavala, najviše zahvaljujući raspucanom Ericu Fournieru u prvom dijelu, pa se na prvi odmor otišlo sa plus 11 za naše rivale.



Druga dionica donijela je još bolju igru Francuza koji su na odmor otišli već sa 22 poena razlike i tada je bilo jasno da neiskusnoj bh. selekciji prijeti poraz sa velikom razlikom.



Uslijedila je još impresivnija dionica Francuza u kojoj su u pojedinim trenucima došli i do prednosti od 40+ poena. Velika razlika u korist Francuza povećavala se i u posljednjem dijelu igre, tako da smo došli do konačnih +50.



Jedini dvocifren u reprezentaciji BiH bio je Adin Vrabac koji je postigao 10 poena, a devet je dodao Almir Hasandić. S druge strane po 16 su postigli Rudy Gobert i Vincent Poirer.



BiH: Atić, Gegić, Kikanović, Lazić, Vrabac, Alibegović, Durmo, Hasandić, Lončar, Muratović, Rikalo i Talić.



Francuska: Batum, Diaw, Fournier, Gobert, Huertel, Albicy, Causeur, De Colo, Fall, Koffi, Lacombe i Poirer.





(SCsport)