Održana je dugo najavljivana press-konferencija košarkaške reprezentacije BiH pred utakmicu 5. kola kvalifikacija za SP, protiv Francuske u Mejdanu (petak).

Duško Vujošević / 24sata.info

Predstavnicima medija obratio se selektor Duško Vujošević, koji je, očekivano, najviše govorio o otkazima u bh. selekciji:



“Ova utakmica i okolnosti u kojima se dešava izazivaju pažnju. Spremajući se za ovu utakmicu, sanjao sam da uzmemo Francusku, a svi znamo u kakvom sastavu dolazi. Francuzi su veliki značaj dali ovoj utakmici, bez obzira na probleme u kojima se mi nalazimo. Prenijeti dva boda u idući krug je za njih zaista velika stvar. Nisam se nadao ovolikom broju otkaza. Da smo na okupu bili u najjačem sastavu sigurno bismo sutra igrali jednu otvorenu utakmicu. Razumijem da javnost negoduje, da se krivci traže, zbog mnogih izostanaka.



Što se tiče Nemanje Gordića, činjenica je da je on dao za reprezentaciju BiH dosta, da je uvijek bio tu, čak je igrao i sa slomljenom šakom. Otkazao je čak prošlo ljeto, kada su počele prošle kvalifikacije, a onda se vratio i dao u ova dva prozora protiv Rusije i ostalih značajan doprinos”, rekao je Vujošević te dodao:



“Sezona je duga i povećao se broj utakmica. Igra se zaista veliki broj utakmica i belaj je kako zdrastveno da to košarkaši sve izdrže. Razumijem i da su se svi ispraznili i da su potrošeni. Gordić je tražio da dobije nekoliko dana više i mi smo mu izašli u susret. Rekao je da će se pojaviti 18. ili 19. na pripremama. Rekao sam direktoru reprezentacije da vidi sa Nemanjom kada karte i sve da rezerviše.



Stigla mi je poruka 18. i naravno upućen sam u problemu o obnovi njegove kuće koja mu je obećana i gdje je zapravo i glavni problem. Po meni svi košarkaši trebaju da budu počastvovani da igraju za svoju državu. Iako su igranja za reprezentaciju amaterska, trebaju svi da budu počastvovani kada budu pozivani. Igranje za reprezentaciji Bosne i Hercegovine povlači i neke povlastice, neko zaposli sestru negdje u Elektrodistribuciji, čuju drugi i oni žele. Naravno, sve je to normalno, jer i oni daju sebe za državu. Prije dvije do tri godine, imao je obećanje iz ovih fondova za srušene kuće u ratu da će on dobiti dio da obnovi se ta njegova kuća, da će Savez napraviti urgenciju, da se ta kuća što prije napravi. Napravljen je i predugovor, trebalo je da se počne sa radovima, međutim to nikada nije riješeno”, ističe Vujošević i nastavlja.



“Rekao sam mu da ga razumijem kada smo se čuli, on je nama rekao da zna da to nije fer prema meni i ekipi. Zašto to radiš ako nije fer, jesi li ti građevinski radnik ili košarkaš. Imao je sjajnu karijeru u reprezentaciju, rekao sam mu da razmisli o svemu kako i šta, jer ovo nije najbolji način da se možda i završi karijera. On je tako odlučio i to su činjenice. Ja imam veliki problema sa zdravljem, ali sam dao prednost košarci, to valjda govori nešto o meni. Smatram da je igranje za reprezentaciju velika čast”, rekao je Vujošević.



Na okupljanju nema ni Andrije Stipanovića zbog povrede, a otkazao je dolazak i novi igrač Brooklyn Netsa Džanan Musa.



“Stipanović ima problema sa zadnjom ložom. Njemu su potrebne tri nedelje da krene sa radom i zbog tog zdrastvenog problema nemamo Andriju. Što se tiče Džanana Muse, on uz Nurkića treba da bude poluga nove reprezentacije u narednom periodu. Sve istinske zaljubljenike u reprezentaciju, boli njegov izostanak. On je imao želju da igra u NBA ligi, i to veliku. Uz dogovoru sa porodicom i njegovim menadžerom, odlučili su da odu na draft. Ja sam znao da će biti izabran na draftu i to u prvom krugu i da će to vjerovatno povući da neće igrati za reprezentaciju. On ima svoje nove poslodavce, koji su pogledali broj njegovih utakmica za reprezentaciju, ja to provjereno znam.



Stav ljudi u Netsima je da nije dugo vremena imao pauzu i da su oni izričito protiv toga da mu se da dopusti da igra za reprezentaciju. On nema ugovor sa Netsima i tek treba da se izbori za to. Što se tiče njegovog menadžera ja mislim da on nema ingirencije da radi šta hoće i nije to tako baš kako se predstavlja u javnosti, da se menadžer za sve pita. Ne znam da li je zabrana stigla u Savez. Musi apsolutno vjerujem i Miško Ražnatović nema mogućnosti manipulacije”, istakao je selektor i dodaje:



“Siguran sam da Džanan Musa nema težinu da prelomi i da kaže novim poslodavcima da ode pod cijenu svega da igra za reprezentaciju. Nemam pojma koliko je pravna obaveza da pošalju Savezu obavijest o zabrani nastupa za nacionalni tim”, rekao je Vujošević, a zatim je direktor reprezentacije Siniša Kovačević dodao da nikakav papir od strane Netsa nije došao, prenosi Slobodna Bosna.



Povrede su potpuno desetkovale bh. tim.



“Milan Milošević ima povredu lateralnog ligmenta koljena, na tretmanu je i neću da ulazim u to je li ko spreman da rizikuje. Dolazio je na okupljanje, otok postoji i to je to. Ne može momak i hvala mu. Što se tiče Buze, nemam baš jasnu situaciju. Čuo sam se sa njegovim trenerom i on kaže da ima još smetnje nakon teške povrede. Halilović i Sulejmanović, oni su opravdano odsutni. Jedan ima rupturu mišića, drugi zaušnjake. S Jusufom Nurkićem je bilo problema prošlog ljeta. Ispričali smo se lice u lice, on je decidno rekao da želi da igra za Bosnu i Hercegovinu. Bilo je nekih problema, ali to nije umjesno da se istražuje. On čeka ponudu za novi ugovor i taj posao se radi od 1.7 i on nema mogućnost da nastupi. On treba sve da riješi u svom životu, ali je istakao da želi igrati za BiH”.



Na okupljanju se nije pojavio ni Sarajlija Ajdin Penava koji je pokušao da se izbori na NBA draftu za izbor, u čemu nije uspio.



“Menadžer Rade Filipović je uvjerio Penavinu porodicu da izađu na draft, iako je znao da su šanse da bude izabran jako male. Pokušao sam da ga uvjerim da povuče prijavu jer sam znao da su male šanse. Pokušao sam nakon drafta nagovoriti ga da dođe i odradi par treninga, ali je porodica rekla da su školske obaveze najvažnije. Jedno je sigurno, od Penave na treba odustajati”.





(SCsport)