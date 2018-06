U stručnom štabu košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine od jutros traje neizvjesnost u vezi dolaska Džanana Muse na pripreme u Tuzli. Direktor reprezentacije Siniša Kovačević tvrdi da se Musa i Gordić nisu ni javili bh. selektoru Dušku Vujoševiću.

Džanan Musa / 24sata.info

Bh. reprezentativac obratio se navijačima na svom FB profilu...



Svim navijačima Bosne i Hercegovine...



Kratko bih želio da pojasnim situaciju. Nakon NBA draft-a i iscrpne sedmice sumiram utiske. Nakon predstavljanja u timu, na sastanku sam bio izričit da želim se priključiti timu u Tuzli. Već sam sa spakovanim koferom. Čuo sam se sa ljudima u Savezu i imao dva puta dug razgovor sa Sejom Bukvom te sam imao kontakt sa selektorom. Odgovor GM-a tima je glasio da će se odluka donijeti danas te da sam odigrao u zadnjoj sezoni 84 utakmice, imao 5 workout programa u različitim vremenskim zonama. Takodjer im se nije svidjelo što zadnja 4 ljeta od svoje 15 godine nikad nisam radio na tijelu i sad ću to morati napornom radom da stižem ovdje. U tom periodu sam od osvajanja zlata sa kadetima bio svaki put sa reprezentacijom i doživio 3 ozbiljne povrede. Na to sve opet sam bio izričit da idem u BiH. Ugovor potpisujem 1.7 i tek tad radim ljekarske preglede. Reprezentacija BiH je moja jer sam to bezbroj puta i dokazao djelima. Na riječi tima o odmoru striktno sam želio biti sa reprezentacijom. Više ništa nije u mojim rukama. Savez sam o tome obavijestio uredno i brojim sate do odgovora. Niko ne može da se stavi u moju kožu i kaže da mu je teže ili nije. Meni je trenutno najteže. Osim kontakta sa selektorom i mog poziva Seji Bukvi nikakav poziv nisam primio. Niti trebam. Niko mene ne treba zvati da igram za BiH. Kad god mi klub dozvoli biću tu. Samo klub može biti prepreka ili zdravstveni problem. Smatram da je ovo najlakši način pojašnjenja situacije.



Veliko hvala svim Bosancima i Hercegovcima na ogromnoj podršci. Zaista neizmjerno cijenim svu podršku sa vaše strane. Kako čekate Vi, čekam i ja.



S poštovanjem, Džanan







