Spreman sam za najjaču ligu na svijetu. Odmalena sam se borio kako bih došao tu gdje sam. Ovim je riječima Džanan Musa najavio svoju američku avanturu, odnosno dolazak u ekipu Bruklin netsa, koja ga je izabrala kao 29. u prvom krugu NBA drafta.

Džanan Musa / 24sata.info

Snažni bekovi



Bosanskohercegovački košarkaš, koji je, uz Slovenca Luku Dončića, bio i jedini igrač iz evropskih klubova izabran u prvoj rundi (među 30 košarkaša), mogao bi postati projekt Netsa, kojem će se već u prvoj sezoni dati solidna šansa za dokazivanje u NBA.



Ono što je ekipu iz Njujorka posebno privuklo su Musina visina (206 centimetara), kombinirana s njegovom građom i tehnikom, koja se uklapa u ono što je trener “Mrežica” Keni Etkinson (Kenny Atkinson) nazvao košarkom bez pozicija, u kojoj svi igraju sve!



- Plejmejker, šuter, krilo... spreman sam sve da radim - rekao je Musa, na šta se nadovezao generalni menadžer Netsa Šon Marks (Sean), naglasivši da Džanan posjeduje univerzalnost koja se traži u današnjoj NBA košarci.



No, 19-godišnji Bišćanin svjestan je da prelazak u fizički mnogo zahtjevniju ligu neće biti lagan, stoga je istaknuo na čemu će najviše raditi.



- Moram nabaciti mišiće. Želim na tome raditi cijelo ljeto, kao i poboljšati odbranu, jer su bekovi u NBA veoma snažni i brzi. Želim biti sposoban da ih čuvam, ali i da poentiram preko njih - rekao je Musa, kojeg su predstavili kao “košgetersku mašinu”.



Američki mediji potvrdili su da Netsi mogu platiti 675.000 dolara od ukupno milion, koliko iznosi obeštećenje kako bi Musa aktivirao klauzulu o raskidu ugovora sa svojim aktuelnim klubom, zagrebačkom Cedevitom.



Marks je objasnio da će to biti riješeno na vrijeme.



Mnogo obaveza



U svakom slučaju, pred Musom je period intenzivnih aktivnosti, među kojima su potpisivanje ugovora u NBA ligi, kao i reprezentativne i klupske obaveze. Kako sve to uskladiti, pitanje je na koje bismo uskoro trebali dobiti odgovor.



(Avaz)