Bh. košarkaš Džanana Musa zvanično je predstavljen kao novi igrač Brooklyn Netsa, a na konferenciji za medije govorio je o planovima u budućnosti.

Foto: 24sata.info

Musa je na početku rekao da talentovani igrači u Evropi budu "bačeni u vatru" kako bi naučili igrati profesionalnu košarku.



"Bilo je emotivno. Moja porodica i ja smo bili uzbuđeni tokom drafta, a nadam se da ću biti uspješan sljedeće sezone. Kada igrate u Evropi, a pri tome ste talentovani, oni vam rano daju priliku da igrate i tako vas uče kako igrati košarku na profesionalnom nivou", rekao je Musa, a na pitanje o samopouzdanju koje ističe kao svoju prednost, istakao je:



"Treniram puno i iz toga crpim samopouzdanje i sve dok radite naporno, možete imati to. Također, morate biti i ponizni i pamtiti odakle ste i koji su vam korijeni. Od malena sam se mnogo trudio i odricao, mnogo sam radio i mislim da se trud isplatio", rekao je Musa.



Musa je također rekao da su mu planovi u narednom periodu da očaja, dobije mase i poboljša igru u odbrani.



Na pitanje koliko poznaje Brooklyn, Musa je rekao da ih poznaje preko bivšeg kapitena reprezentacije BiH Mirze Teletovića.



"Znam za Netse preko Teletovića, s njim sam veoma dobar prijatelj i najbolje ih znam preko njega", istakao je Musa.



Musa je također rekao da mu je od velike pomoći to što je kao vrlo mlad počeo igrati u profesionalnim ligama, a dodao je da mu je uzor Kobe Bryant.



"Mnogo mi je pomoglo to što sam kao vrlo mlad počeo igrati u profesionalnim ligama. Uzor mi je Kobe Bryant, a volim ga zato što je uporan i agresivan na terenu. Takav i ja želim biti. Drugi uzor mi je Ginobili, a također sam zahvalan na činjenici da poznajem Teletovića koji mi daje savjete"



Na kraju je rekao da je spreman igrati na svakoj poziciji, a dodao je da se zaljubio u košarku kada je dobio prvu loptu.



"Dat ću sve od sebe da budem spreman za svaku poziciju, prije drafta je bilo teško jer se moja sezona tek završila, ali sam odmah došao kako bi odradio nekoliko 'workouta'. Zaljubio sam se u košarku čim sam dobio prvu loptu, tada sam joj rekao: 'Oženit ću se s tobom'", rekao je Musa čime je nasmijao sve prisutne.

(Klix)