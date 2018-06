Bh. košarkaški reprezentativac Džanan Musa se nakon workouta u NBA klubovima oglasio na Twitteru.

Foto: 24sata.info

Musa je odradio workout u pet klubova, a to su Indiana Pacers, Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Utah Jazz i Portland Trail Blazers.



On je očigledno zadovoljan te očekuje NBA draft u New Yorku.



"Završio sam svoj posljednji workout u Portlandu. Bio je to naporan, ali odličan proces. Sad se vraćam u New York zbog drafta. Sve je u Božijim rukama", napisao je Musa na Twitteru.

(Klix)